En este momento histórico de efervescencia y calor en el que se grita a todo pulmón “a parar para avanzar”, una razonable y conveniente invitación sería la de “parar para pensar”. De las marchas y plantones me sorprenden, por ejemplo, la multitudinaria y apeñuscada movilización que de manera contradictoria detuvo su paso frente al Hospital Universitario de Santander para aplaudir y aclamar al personal médico y asistencial por su labor (específicamente en su lucha por la vida de los pacientes COVID19) y la movilización no tan concurrida -que con el mismo fin visitó diferentes centros asistenciales de la ciudad para expresar su respaldo que para algunos se tornó en permanente tras el contagio- y entonces ahora acompañan a los médicos, pero desde las camas del centro clínico hasta su recuperación. Esperemos que su presencia en el hospital, no vaya a ser por el resto de sus vidas.

Según el último reporte que quiero conocer, generado por el Instituto Nacional de Salud, leído el 13 de mayo de 2021, tras 17 días de paro nacional en Santander, de protesta social legítima y de movilizaciones multitudinarias, nuestro departamento aportó en un día 1.233 nuevos casos de COVID-19, cifra que se posiciona como récord en lo corrido de la pandemia.

Siendo la tercera ciudad en contagios, la agenda de protesta social nos garantiza un ascenso o por lo menos una gran escaramuza para empeorar la situación, ya que día a día las convocatorias crecen, se repiten y multiplican sin considerar otra cosa que sus justas razones para protestar que, quienes no marchan, comparten en la mayoría de los casos. Esperemos que las personas que se han reportado como nuevos casos Covid no sean las que se quedaron en casa para cuidarse, las que se encontraron en su entorno seguro con un manifestante activo, las que los atendieron en almacenes y tiendas o las que, por obligación constitucional y legal, pese a la orden protocolaria de trabajar desde casa, acompañan la protesta social para garantizarla, pero mejor aún (utópico) que no haya más contagios.

Nota de Ene: En el día 17 de protesta, a los contagiados en marchas y plantones, especialmente a los compañeros de trabajo en terreno enfermos, (mucho positivismo y...) pronta recuperación.