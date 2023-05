Acoso laboral artificial

En internet proliferan los listados de oficios, artes y profesiones que serán asumidas en el corto, mediano y largo plazo por la inteligencia artificial y seguramente ella, reconocida y autodeterminada, en busca de sus propios sueños y realización artificial, por su cuenta optará por escalar en la pirámide de mando y decisión hasta convertirse en la Directora Suprema, infalible empleadora que dejará para los seres sintientes, algunas ocupaciones que le sean útiles para su futura existencia sempiterna.

Por ahora, en el presente, tratamos de ajustarnos a una realidad laboral de Trabajo presencial, Teletrabajo, Trabajo en casa y sus combinaciones, que dependen del uso de medios y herramientas tecnológicas de la información o medios análogos dependientes de la conectividad a internet y de la funcionalidad de programas, softwares y servidores del empleador que permiten al mismo tiempo el surgimiento de nuevas conductas patronales que pueden afectar la vigencia de los derechos humanos y por lo mismo constituir conductas de acoso laboral en cualquiera de sus formas (maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad o desprotección laboral), amenazando y vulnerando derechos y garantías laborales fundamentales que se habían logrado en históricas luchas obreras y se tenían como conquistas de los trabajadores.

Antes de soltarle más cuerda a esa cometa, antes de seguir adelante con la automatización y la consolidación del uso de herramientas TIC en ambientes laborales, debemos tener en cuenta que la intermediación de una tecnología de la información en la cadena de asignación de trabajo, órdenes y control laboral, puede derivar en incumplimiento por parte del empleador cuando no es funcional o, lo que sería lo mismo, cuando la funcionalidad o conectividad de la plataforma o sistema no le permite al operador cumplir la tarea asignada en cantidad o calidad y que podría llevar a situaciones de acoso, cuando la exigencia humana “persistente y demostrable” no considera esas situaciones del mundo tecnológico en el subdesarrollo para justificar al trabajador.

Así, tendremos que observar con atención el desarrollo normativo del Teletrabajo y el Trabajo en casa -que son asuntos distintos- y, ajustar los textos a la realidad laboral mixta en la que, la presencialidad laboral se vale de las herramientas tecnológicas que afectan los derechos de los trabajadores.

También hay que observar el desarrollo jurisprudencial del que surgirán normas para relaciones laborales en las que el empleador no reconoce su origen binario o, lo que es igual, no reconoce 01000100 01000101 01010010 01000101 01000011 01001000 01001111 01010011. (Derechos)