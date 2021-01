“Cuando me enteré de la primera muerte de mi querido Alejandro, sentí que el que se había muerto era yo. Hoy veo que no me equivoqué. Estoy absolutamente seguro de que el que está vivo es él, y yo aquí muriendo mi muerte, todos los días que me quedan.” Estas fueron las palabras de mi padre cuando se enteró de la muerte de su amigo del alma, el que heredamos gracias al verdadero amor que los unía a ellos y que hoy nos une con sus familiares y si, también con sus otros amigos que sonríen (sonreímos) en su recuerdo.

Después de eso, seguro de que mi padre podía y quería decir algo más, cedí la pluma y contestó:

“Querido Eneas: Una vez muere una de las partes, en la gran mayoría de los casos, la superviviente sale a hacer revelaciones íntimas que constituyen un vergonzoso y deshonroso acto de traición. Y el mundo ni siquiera lo advierte y hasta llega a considerarlo un acto valeroso y generoso para la comunidad, siempre ávida de secretos ajenos.

La intimidad es el estado perfecto de la amistad; una relación que ni siquiera la muerte puede contra ella. Tiene mucho que ver en esto la lealtad, aunque no sea lo esencial. Lo íntimo no se debe compartir, porque poderse, se puede, faltando a la confianza absoluta sobre la que se fundamentó en un comienzo la alianza entre los espíritus.

Yo nunca he caído en esa imperdonable falta y por eso de Alejandro Galvis Ramírez –Cuco para mí– no puedo decir más que de la falta inmensa que me hace y de la grandeza de su espíritu que siempre llevaré en el más infranqueable lugar de mi alma y de mi corazón.

Usted debería hacer otro tanto y sólo declarar la gratitud que nos asiste al evocarlo. Gracias por cederme otra vez parte del espacio que él nos regaló para hablarle al oído, porque él vive y si eso es así, nunca dejará de leer su periódico todas las mañanas, en el lugar de la Gloria en que se halle. Se hallen, él y su pañuelo.”

Para gracia mía, la gratitud pude expresársela en vida y ahora, en su hora, teniendo mucho que decir, solamente repito: “Gracias por siempre. Gracias. Paz y reposo.”