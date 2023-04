Diálogos Defensoriales: Transporte y movilidad

Esta semana, la Defensoría del Pueblo realizará en Bucaramanga el evento nominado “Diálogos defensoriales” para la transformación, enfocados en el Servicio público de transporte y la movilidad, que tiene como propósito “Promover un espacio de construcción de confianza y entendimiento a través de la dinamización del diálogo social entre la Defensoría del Pueblo y actores claves en el territorio, para analizar y plantear propuestas alrededor del servicio público de transporte y la movilidad, con el fin de prevenir y transformar las conflictividades latentes y evitar que escalen a situaciones de crisis.

La actividad tiene como objetivo específico el coadyuvar en la identificación, caracterización, monitoreo y evaluación de las problemáticas que afectan el servicio público de transporte y la movilidad en los departamentos de Santander y Norte de Santander, convocando a los actores del sistema (autoridades de gobierno, autoridades de tránsito y transporte, empresarios, propietarios, conductores y usuarios), a este espacio de diálogo para la trasformación en procura de la convivencia y la reconciliación.

Como preguntas orientadoras se han planteado: ¿Cuáles son los principales problemas que genera la conflictividad en materia de transporte público y movilidad? ¿Qué acciones relevantes pueden adelantar las entidades gubernamentales y estatales para transformar esta conflictividad? ¿Cuáles cree que deben ser los ajustes a la normativa, política pública o práctica del transporte público en la ciudad, región o a nivel nacional?... y, ¿Qué pasos previos a las modificaciones normativas o a la política pública habría que dar para conseguir cambios en esta materia?

Las respuestas a las preguntas orientadoras estarán a cargo de los dialogantes y de los asistentes al evento, como un paso necesario para abordar una problemática tan compleja e intrincada como es el transporte público y la movilidad que impactan en la calidad de vida de los habitantes, pero no como un insumo final y sí como el inicio de un proceso que no se agota en la coadyuvancia y el acompañamiento, si no que se prolonga en el tiempo y se gestiona a través de la Red de Diálogo Regional para la Transformación de la Conflictividad, que se instalará durante el evento.

En la Red se procurará obtener y compilar posiciones consensuadas de las partes que propendan por la prevención de los conflictos sociales y la mejora en las condiciones de todos los actores del sistema que generen beneficios a los usuarios y mejoras en la movilidad de la población.