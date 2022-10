Las autoridades que organizan el día sin carro y sin moto en la Bucaramanga metropolitana, mañana podrán medir y concluir que circularon menos vehículos, que la contaminación del aire y el ruido bajaron, que las personas se movilizaron empleando otros medios de transporte, que la movilidad mejoró y -pasado mañana-, las cifras más importantes serán las de conductores despistados multados y las de vehículos inmovilizados para finalmente aplaudir el éxito de la cultura ciudadana, dejando el resto en el olvido, sin medir o analizar.

Lo importante mañana es observar personalmente, para confirmar la fuente de contaminación, el pare y siga de los vehículos y las nubes negras que dejan al recoger pasajeros y al arrancar tras caer en los huecos de la ciudad; observar el desorden vial que los no exentos generan hasta el punto de la inmovilidad; la ocupación del transporte público, la variación en los despachos y tiempos de ruta, la invasión de recorridos, las rutas no autorizadas, los vehículos que siendo públicos circulan sin autorización y, obviamente, las cifras que los instrumentos técnicos de medición entreguen y los números reportados a las autoridades de transporte se tienen, para el contraste.

Sin embargo, más allá de lo evidente, resultaría importante saber, por ejemplo, los servicios que se dejaron de prestar en el día sin carro (incluidos los que presta el estado directamente o a través de sus contratistas), cuántas empresas decretaron su propio día cívico al mejor estilo de las ferias de la ciudad, cuántas guarderías no funcionaron, saber de los negocios que no abrieron, de las diligencias que se aplazaron y el número de personas y familias que no trabajaron y que, por lo mismo, al depender del producido en el día a día, no comieron o comieron al fiado, caso en el cual sería el día con hambre, sin carro ni moto.

En definitiva, no hay mejor día que el de hoy para terminar la saga de Metrolínea tras cuatro columnas desde el 13 de septiembre, que referenciaron el intrincado problema de la ciudad metropolitana y que es el que nos obligó a volver a empezar y a reconstruir sobre las ruinas y cenizas y el material particulado que se contará mañana, porque no hay más.

La nueva historia, inicia con el anuncio del Anillo Vial Externo (AVE) y el frente político que procurará que se ejecute en este cuatrienio, AVE, pa´ ve.