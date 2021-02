Enterrar el martillo

En 1998, hace 23 años, se promulgó la Ley 434 por la cual deberían crearse los Consejos de Paz, Reconciliación y Convivencia en los departamentos y municipios del país, bajo el precepto de que la política de paz es Política de Estado, permanente y participativa, ordenando que en su estructuración colaboraran en forma coordinada y armónica todos los órganos del Estado y las formas de organización, acción y expresión de la sociedad civil, para trascender los períodos gubernamentales... pero no: en Santander se instaló el Consejo Departamental en el año 2019 y en Bucaramanga hasta este año se consolida su conformación o, lo que es igual, el camino - paz, reconciliación y convivencia-, no se estimó como importante e imprescindible y seguramente es por ello que la ciudad metropolitana está, como está.

Por lo anterior se resalta la acción de gobierno que, tras la convocatoria iniciada en 2020, hoy las organizaciones de la sociedad civil que conforman el Consejo de Bucaramanga podrán iniciar el trabajo coordinado que propende por el mantenimiento de la paz, la generación de una cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia, de no estigmatización y que facilita la colaboración entre las entidades públicas y los órganos del Estado.

Sin embargo, por tratarse de un órgano asesor y consultivo, la instalación es otro paso protocolario, ahora festivo y formal, resultado de las sesiones consultivas que también lo serán, hasta tanto las autoridades atiendan sus recomendaciones, asesorías y conceptos que se hacen desde la base social o. por lo menos. los consideren de una manera seria y desprovista de prejuicios generados al observar las problemáticas desde lo alto, donde se sientan los comisionados o desde los escritorios que, a manera de barrera, son burladeros contra las embestidas de la realidad, obstáculo para el entendimiento.

A los contradictores de oficio quiero recordarles que este Consejo no es más de lo mismo, que no es un desarrollo del referendo por la paz de 2016 que tanta alergia genera, que no es burocracia, que visibilizará las causas de los conflictos para evitarlos, que la reconciliación, tolerancia y convivencia deben arraigarse en las instituciones formales e informales y recomendarles que entierren el martillo, pues, mientras no lo hagan, todo les parecerá hoz o puntilla.