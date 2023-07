Es probable que al mencionar el síndrome del “trabajador quemado” el lector abandone esta columna, pero el rechazo podría ser confirmatorio del diagnóstico e interpretado como la manifestación de uno de los síntomas del síndrome de Burnout, precisamente por su rechazo a tratar temas relacionados con el trabajo -en este-, un tiempo de pausa para la lectura y, peor aún (al leerla)... podría terminar apoyando la necesidad de una reforma al sistema de salud que debe incluir un ciento de modificaciones a las Administradoras de Riesgos Laborales, cuya función es prevenir, atender y proteger a los trabajadores y otras tantas reformas a las EPS, en donde las citas de diagnóstico (de cualquier padecer), no son oportunas y su personal sufre sobrecarga laboral y emocional. Este síndrome se manifiesta por el estado de agotamiento mental, emocional y físico derivado de las exigencias agobiantes, el estrés crónico o insatisfacción laboral; no es una enfermedad, pero sí el caldo de cultivo de graves afectaciones a la salud física y mental de los trabajadores y del sobrecosto no deseado de 8.8 millones de dólares para la economía global.

Aunque el síndrome puede estar acompañado de dolores de cabeza, náuseas y dificultades para dormir, también puede reflejarse solamente en el agotamiento crónico e insuperable, en una actitud cínica, en la falta de motivación e insatisfacción por su trabajo o simplemente pasar desapercibido gracias a las defensas del ego y el orgullo, que le hacen asintomático.

Paradójicamente, en el foro organizado por Viahr (empresa que ofrece viajes para la recuperación física, emocional y mental), psicólogos, neurocientíficos y médicos trabajaron hasta el cansancio para analizar el impacto negativo del síndrome que afecta, por lo menos, a un 70% de los trabajadores en el mundo, de los cuales el 18% levanta la voz y el 59% ha renunciado al involucramiento y compromiso en silencio.

El foro realizado en el I Congreso Iberoamericano contra el Burnout concluye haciendo un llamado para prestar mayor atención a la salud mental; a cambiar el relacionamiento con el trabajo; a desvincular el trabajo de nuestra identidad; a reconocernos como personas máquinas de producción y esclavos del rendimiento que tienen en riesgo la vida y la salud; que el cambio, urgente y necesario, requiere de la conciencia del problema y del empeño unificado de los actores del sistema laboral y de salud (algo así como una reforma).

Entretanto, una ARL me ofrece plan adicional de accidentes, con un bono exequial por $16.000.