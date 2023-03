Hora cero, 2025

Todo está listo para la emisión de la nueva temporada en la “Saga de Metrolínea” que se lanzará en los primeros meses de 2025, en la que, pese a la experiencia que los libretistas adquirieron desde 2009 cuando inició la operación a prueba, las historias capituladas serán las mismas y los personajes tendrán que afrontar una serie de imprevistos traídos del absurdo y de capítulos anteriores.

En las pruebas que hagan los nuevos operadores del sistema, los que ganen la licitación para 20 años más de lo mismo, descubrirán que no hay prolongación de la carrera 15 en doble calzada desde la Virgen hasta el Kennedy, Regaderos y Café Madrid; que la autopista a Piedecuesta no tiene capacidad para entregar el carril exclusivo; que el inicio de la operación en Girón requiere una ampliación vial y que su portal, mal ubicado y sin capacidad para la integración, no permite los giros en los retornos poniendo en riesgo la vida e integridad de los pasajeros.

Descubrirán que la movilidad es tan baja que, además de impedir el cumplimiento de las frecuencias y los tiempos de trayecto, los usuarios, cuando bien optan por la caminata, obligados por las largas distancias, mal lo hacen por preferir la moto que los lleva sin contratiempos por andenes, en contravía, por las ciclorrutas o por las bermas.

Todo lo anterior nos dice nuevamente que la ciudad, como hace 20 años, no tiene la infraestructura para esta modalidad de transporte masivo y que la cultura de optar por el mejor servicio de transporte público colectivo que nos enorgullecía, se perdió tras el fracaso del masivo, como se perdió la autoridad que, al tratar de recuperarse por imposición a la fuerza, ha generado conflictos, agresiones y amenazas.

En el primer capítulo de la nueva temporada, los pliegos de condiciones de la licitación se elaborarán a la carrera y sin participación de los gremios locales y seguramente se sellará, de manera improvisada, con la muerte de las empresas santandereanas que sobrevivieron a la primera temporada.

Sin embargo, la historia que está a punto de repetirse puede cambiar mediante el diálogo social y la oportuna acción de las autoridades.

Pregunto: ¿El Área metropolitana de Bucaramanga requiere repetir la historia de Metrolínea? ¿Hay otras soluciones para el transporte de largas distancias entre municipios conurbados? ¿Nos vendría mejor un Transporte Público Convencional ecosustentable? Ahora opine usted, diga usted