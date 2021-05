La estigmatización en la protesta

Siguiendo las voces de la RAE, estigmatizar no es otra cosa que marcar a alguien con hierro candente (que puede ser la lengua para el caso de Santander), dejando que la extensa opinión pública haga su juicio o forme su prejuicio contra alguien por parecer o ser algo que no es o es.

En otras palabras, estigmatizar es etiquetar, señalar, marcar, perfilar, signar e incluso condenar, matar o herir, pero es probable que el estigma sea positivo y entonces rotule a las personas con cualidades o virtudes, caso en el cual solo molesta a las personas que saben que eso, el mérito o la honra, no le pertenecen.

Así las cosas, en la protesta tenemos la estigmatización negativa entendida como aquella que pretende identificar a todos los manifestantes como vándalos, que no todos lo son; la positiva, entendida como la que atribuye cualidades inexistentes al señalar como líderes a vándalos... pero también encontramos la estigmatización atribuida que implica que la haga un tercero con o sin fundamento o la autoestigmatización que incluye el pasar por víctima, pasar por salvador o héroe y esta, seguramente la más peligrosa.

Del anterior sancocho -para estigmatizar el escrito-, en la protesta social se encuentran los ejemplos que, desdibujan la legítima y constitucional protesta y, con el paso de los días desvela la realidad político-estratégica oculta detrás de argucias, dejando que pocas personas en terreno se enteren y el resto las conozcan a través de las redes que atrapan su opinión y orientan su acción.

Para que se desenrede la pita sepa que, en Bucaramanga, no pasan las cosas como usted las ve en las redes, sus cronologías no son verdaderas, sus autores no las han escrito y en el año entrante, signado con las llagas de Cristo llegará el gran salvador para, con los argumentos de la protesta agotada, elegirse, por simple lógica.

Nota de N: Solo la cuchara que menea la sopa sabe lo que hay en ella.

ENE: Vi el ataque alevoso que sufrió en inmediaciones de la UIS. Y, como sé que lo pasará por alto, escribí: Los indefensos defensores: Lo mínimo que pueden y deben hacer los protegidos por la Defensoría, es proteger, rodeándolos, a sus inermes y vulnerables protectores. Dios los guarde. Pablus