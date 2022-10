Gracias a todas las personas que asistieron a las salas de cine en todo el país para ver la película “Pablus”, una producción de Dago García con la Dirección de Alberto Gómez, y agradecer especialmente al público de Bucaramanga metropolitana, en donde se logró llegar a la cuarta semana en cartelera. Aún no se sabe cuál será el destino del largometraje, pero esta casa -Vanguardia-, seguramente lo anunciará con la amorosidad de siempre, cuando sea el momento.

Podría seguir agradeciendo en estas líneas sin cansancio, pero, cómo dice mi padre, “La Poesía viene con su propia totuma” y por lo mismo, dedico la columna para anunciar el festival panhispánico de la palabra.

A partir del 20 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, la Casa Bukowski Internacional entregará la segunda versión del Festival Panhispánico de poesía que, aunque se trata de un magno evento global en plataformas virtuales, tendrá un énfasis presencial desde catorce países entre los cuales se cuenta Colombia y, en Colombia, Bucaramanga.

Así, el viernes 25 de noviembre, a partir de las 7 de la noche, en la Casa del Libro Total, se realizará la Mesa Presencial de Bucaramanga con las voces de los poetas Mayra Martínez, Andrea Jaimes, Natalia Londoño, John Gómez, Dany Yesid León y Felipe Medina, todos en representación de Bucaramanga y Colombia.

Para los que quieran llegar antes, recuerden que desde el 20 de noviembre se conectan Chile, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, San Salvador, Uruguay y Colombia, en la página casabukowski.com

El evento de poesía, además de estimular la imaginación, activar los sentimientos e incitar la expresión, entre otros muchos beneficios que tiene para el área frontal del cerebro, es bueno resaltarlo, no obligará a cerrar las calles y carreras de Bucaramanga, no instalará tarimas en la vía pública, no romperá los límites de emisión de sonido, no desplazará los problemas de los parques aislados y cerrados a las calles aledañas, ni tendrá declaratoria de día cívico y, por el contrario, sí reducirá verdaderamente la emisión de carbono en virtud de la virtualidad o, lo que es lo mismo, demostrará que las cosas grandes se pueden hacer bien.