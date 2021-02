Las conmemoraciones y años temáticos que parece se agendaran al azar, (aunque no es así), tienen como finalidad visibilizar problemáticas que de otra manera no serían observadas por la mayoría de las personas e instituciones o, en el mejor de los casos, se mirarían de reojo para ignorarlas o tratarlas con paliativos, pues es poco o nada lo que se cree poder hacer.

Este año la Defensoría del Pueblo, (conmemorando el día internacional de las manos rojas), hace énfasis de visibilidad en una de las tantas consecuencias que trae la falta de oportunidades para los jóvenes y niños en nuestro país, cual es el reclutamiento forzado por parte de grupos armados y delincuenciales organizados o en proceso de organización, con el propósito de impulsar acciones de prevención, atención, promoción, divulgación y la creación e implementación de estrategias de incidencia ante instancias del Estado, visibilizando esta problemática para la adopción de acciones coordinadas de prevención, garantía y restitución de derechos.

La estrategia propuesta y que actualmente se implementa, incluye la activación del aparato jurisdiccional para la investigación, el juzgamiento y la sanción del reclutamiento forzado y la ejecución de actividades de atención y acompañamiento judicial, así como las acciones encaminadas a brindar atención y orientación a niños, adolescentes y víctimas del fenómeno o que se encuentren en riesgo de estarlo, incluidas sus familias.

Si creemos que esta problemática no nos afecta, nos afecta poco o no existe, es porque no la observamos, no la tenemos presente, no tiene una incidencia directa en nuestra vida cotidiana o no somos población vulnerable, pero, en cualquier caso, estamos equivocados.

En el año de la pandemia, que ya será bienio, se cerraron colegios, se incrementó la deserción escolar, se elevó el desempleo formal, se deterioró el rebusque y cada vez más familias, principalmente las que devengan su sustento diario de esa economía informal y del trabajo de la tierra, se han empobrecido o, lo que es lo mismo, se incrementó el riesgo de reclutamiento forzado y cada quién de nosotros deberá aportar por lo menos una oportunidad para los niños, así esto parezca poco o nada.

Ya vendrá el mes en contra del servicio militar obligatorio y, probablemente, con el referendo campesino que se está gestando, llegue el servicio campesino obligatorio y remunerado.