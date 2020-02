Metrolínea, mentira rodante

De alguna manera debemos descartar en el Área Metropolitana de Bucaramanga la idea del transporte masivo bajo el esquema de Metrolínea, ya que, además de ser una empresa inviable económicamente y por lo mismo estar incursa en causal de disolución, no tiene la capacidad operativa necesaria para la prestación del servicio. Durante 15 días me di a la tarea de contar buses y frecuencias de algunas de sus rutas y no me cuadran las cifras que obtuve en el trabajo de campo con las que la empresa presenta en el esquema de operación y plan de rodamiento. Es decir, todo es una mentira.

Metrolínea anuncia ante las autoridades y el ciudadano un cierto número de equipos dispuestos para la prestación del servicio que circularán por las diferentes rutas a unas horas específicas y no cumple, por lo que, el ciudadano legal se ve abocado a emplear alternativas de transporte y movilización que van desde la caminata hasta las opciones informales.

La declaratoria de proyecto fallido incluye el componente ambiental con el cual se impulsó el plan, toda vez que los pocos buses que aparentan ser una robusta flota, son altamente contaminantes y no respetan parada, carril ni velocidades a lo que le sumamos el estado de deterioro e incomodidad en todos sus buses, sin contar la tarifa.

La pregunta obligada en este caso es sobre el ejercicio de autoridad: ¿dónde está la autoridad de transporte? Con mucha certeza podemos decir que, desde la habilitación de los operadores, que es el mismo nacimiento del sistema, no se han verificado las condiciones jurídicas, técnicas y económicas con las que el Estado autorizó la prestación del servicio... y el ejercicio de control no se hace, porque la conclusión, que ya se sabe, es solo una: los operadores no cumplen, la operación no cumple y Metrolínea S.A. debe ser reciclada.

Entretanto la administración mantiene el statu quo de interinidad en la gobernanza de la empresa, descarta la integración con el sistema de buses colectivos, que era la única salida para salvar el sistema, no considera incluir tercer operador y se autodemanda para no subir las tarifas, prolongando la agonía del agujero negro de las finanzas de sus socios, los municipios del área metropolitana.