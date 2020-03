No se lave las manos

Si bien es cierto que el COVID-19 ha llegado a Santander y no hará distinciones étnicas, religiosas o de cualquier otra naturaleza -por muy queridos que seamos-, también es cierto que existen grupos poblacionales sobre los que se cierne un mayor riesgo, por lo que, a la hora de tomar decisiones, se debe pensar en todos los habitantes y ordenar sin miedo valorando exagerada pero cuidadosamente las consecuencias de cada determinación, midiendo, recalculando y volviendo a medir en cada momento, detectando los problemas subyacentes o sobrevinientes y establecer nuevas soluciones.

Y es que el asunto de ordenar no es tarea fácil. Una medida indiscutiblemente efectiva es el aislamiento en casa. Por ejemplo: a sabiendas de que el abuso sexual de menores se genera principalmente en entornos familiares y que la violencia contra la mujer tiene ese mismo escenario, la decisión de mandar a cada uno para su casa implica un riesgo que también debe ser observado y controlado. Lo mismo ocurre con cada grupo etario, con cada persona vulnerable e incluso con los que no tienen esa condición ya que en la calamidad pública todos podemos tener un problema para cada solución que se proponga; sin embargo, hay que sacrificar lo que más podamos y acatar recomendaciones.

Una recomendación que debe seguirse, tanto en tiempos calmos como de calamidad, es no lavarse las manos difundiendo información que usted mismo no haya verificado pues este acto de falsa responsabilidad no limpia conciencias y, por el contrario, genera confusión, desvía la atención, infunde miedos que pueden llegar al pánico en el que conoceremos quién es quién en la peor de sus dimensiones. Visite los sitios web institucionales y de noticias responsables donde la especulación y el rumor se confirman o se desmienten.

Así las cosas, sea consecuente y considerado. Si está en sus manos, genere soluciones para sus familiares, para un vecino o para los desconocidos. Haga lo que pueda por cuidarse y ayudar.

Piense en la situación del desprotegido y del invisible social. Están por ahí el trabajador independiente, el contratista sin ingresos, el que recoge la basura, el personal de sanidad y otras muchas personas que no se pueden aislar o para quienes el aislamiento, es un problema mayor.

Nota aparte: de nada le sirve lavarse las manos si regresa a su casa con los zapatos que han pisado un escupitajo.