Nueva pena de muerte

Ahora que la mayoría conoce relativamente lo que sería una medida de casa por cárcel, (aunque se hayan volado dos o tres veces por semana y algunos trabajen) es oportuno abogar por la situación calamitosa e inhumana de los retenidos entre muros en condiciones de hacinamiento extremo; y cuando digo extremo no me refiero a las cifras reveladas por el GEDIP en este mes, según las cuales, en 132 establecimientos con cupo para 80.928 personas hay un índice de hacinamiento del 33,5%; y tampoco me refiero a los casos puntuales de cárceles en las que la tasa llega al 100 y 200%, pues quiero enfatizar en los casos invisibles en Centros de Retención Temporal en los cuales la tasa de hacinamiento fácilmente llega al 500%, asignando a la Policía Nacional funciones y responsabilidades que no le corresponden.

Es decir, que en una celda para cuatro personas, deben convivir 24 horas al día y 7 días a la semana, 24 o más retenidos, utilizando una sola batería sanitaria, incluso para dormitorio de los más nuevos o débiles, con el agravante de que las competencias del estado se confunden al encontrar en el mismo lugar a condenados, sindicados y retenidos temporales por lo que el INPEC y las Alcaldías se disputan, no precisamente por atenderlos.

En el mismo costal del COVID se depositaron las esperanzas y los miedos por sendas y sencillas razones. Los miedos porque en 12 metros cuadrados que puede tener una celda de estas, se encuentran hasta 24 personas y con ello el aislamiento social preventivo es impracticable y las posibilidades de propagación de cualquier enfermedad, son mayúsculas. Las esperanzas, por cuanto de manera ilusa se pensó en que lo que no habían logrado las sentencias T 388 de 2013 y T 409 de 2015 sobre el hacinamiento entre otras muchas, lo lograría la conciencia humanitaria que la emergencia sanitaria debió haber despertado en los administradores de la cosa pública... pero no.

Hoy se requiere y demanda, para empezar, que las alcaldías asuman responsabilidad y concurran de manera urgente y prioritaria definiendo un sitio humanamente digno que libere a los Centros de Retención Temporal del hacinamiento, dejándolos para lo que son y no como apéndices de las cárceles municipales, violando al mismo tiempo los derechos humanos de la población retenida.