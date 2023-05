Por eso, no siempre salgo a caminar

Nada más desesperanzador que releer el Plan de Desarrollo 2020–2023 de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga cotejándolos con las acciones de impacto real a esta altura de los mandatos y, en lo que se relaciona con movilidad y transporte (en todos los niveles de la pirámide de movilidad), tener que sonreír obligatoria e irónicamente en la tragicomedia de la ciudad caos al comparar lo escrito con lo que hay.

Para no quedarnos en el fomento del uso del vehículo particular que indebidamente se promueve, entre otras formas, dejándolos parquear dónde y como quieran; para no detenernos en la distribución de mercancías y abastecimiento donde el transporte mixto (carga y pasajeros), se dejó para la informalidad; para no ser reiterativo con el fracaso del transporte masivo, ni añorar los buses eléctricos prometidos para el sistema y guardar la esperanza en la integración que se intenta y para tampoco detenernos en el fracaso de la movilidad en bicicletas, hoy nos dedicamos al peatón recordando que, de acuerdo con el informe de este diario, publicado el pasado 13 de mayo, el 98 % de las vías en el área metropolitana de Bucaramanga no son seguras para los peatones.

En la cúspide de la pirámide, en primer orden de importancia para la movilidad de las ciudades sostenibles se encuentra el peatón, modo de desplazamiento universal al que acudimos la mayoría en algún momento del día y, por lo mismo, al que debemos apostarle sin temores brindando, además de la seguridad básica que se deriva de la continuidad de las superficies y niveles, la ausencia de obstáculos fijos o móviles públicos o privados, las señalizaciones para la inclusión con relieves y semaforización sonora, la comodidad de la sombra, la seguridad con vigilancia, el ancho mínimo para la circulación en doble sentido de personas, de sillas de ruedas y de coches, exigiendo materiales duros y antideslizantes, la segregación de vías vehiculares y ciclorrutas, entre otros requerimientos mínimos.

Además de lo anterior, para los andenes, cuando por lo menos estén libres de barreras y obstáculos, también se requiere la formación del peatón.

Recordemos que caminar, además de ser un hábito de vida saludable, es el modo de transporte más eficiente, el que genera menor impacto medioambiental, el que garantiza la movilidad de todas las personas y el que nos acerca más al cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible.