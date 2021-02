La protesta social no siempre es bienvenida -ni podrá serlo nunca-, pues es el último y desgarrado grito que se da en las causas que no encuentran caminos para el entendimiento. Marchamos contra el TLC, no pasó nada y perdimos, quizá porque no fuimos tantos y, de manera incoherente, tras la oposición, empleamos el voto en favor de sus patrocinadores o, lo que es lo mismo, contra nosotros, contra la razón y el campesinado, contra la vida misma.

Hoy, cuando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se encuentra en plena vigencia y sabemos a ciencia cierta que impactó negativamente al 70% del campesinado, y sabemos, gracias a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia) de la pérdida de 22 productos agrícolas indispensables en la canasta familiar por falta de rentabilidad para el campesino y sus intermediarios, la protesta se abre camino a través de un referendo que debemos apoyar.

El referendo campesino del cual poco sabemos y que requiere de nuestra firma inmediata para avanzar propone incorporar, como deber del Estado Colombiano, el reconocimiento y protección de la cultura campesina; propone la adopción de lineamientos que protejan al campesino garantizando así la seguridad alimentaria; propone proteger los productos nacionales para que prevalezcan frente a los importados por lo que, desde esta perspectiva, se reorientarían los diferentes tratados de comercio internacional, beneficiando a todo el aparato productor del país y a muchos sectores económicos. El referendo también tiene como propósito disminuir la migración campesina que es promovida por la prestación del servicio militar obligatorio ya que, tras prestarlo, el retorno a su tierra y a su actividad campesina es dudoso. El apoyo que debemos darle al campesino en este momento, además de comprar los productos directamente o con el menor número de intermediarios es el estampar nuestra firma en la petición de referendo, como un acto de reivindicación con esa clase social que tanto se ha sacrificado, no sembrando la tierra que para ellos es un placer, digo sacrificado en el conflicto armado por cuyo cese se firmó la paz que estamos construyendo.

Para el reconocimiento real y verdadero del campesino como sujeto de especial protección constitucional, sembramos nuestra firma en el referendo, que es otra forma de protesta social organizada, que debe germinar.

Tiro al aire: El trabajo de la tierra debería reconocerse como servicio militar.