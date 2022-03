Siempre llega la hora

Tarde o temprano tendríamos que llegar hasta estas calendas en las que el estado de las cosas nos obliga a participar y elegir o, en su defecto, y con el dejar hacer y dejar pasar, a renunciar al bienestar ciudadano con mirada indolente, pero el caos en el que la ciudad se sumerge con celeridad exige optar y con ello, por naturaleza y definición, escoger, preferir y hasta nombrar o designar lo que sea más conveniente para la ciudad metropolitana que se desintegra rápidamente.

Elegir no es fácil debido a la historia reciente que acompaña y empaña la solución que podría ser, pero cuando leemos las cifras de accidentalidad y contravenciones reportadas, cuando analizamos lo que representa hoy transitar un día por la ciudad a cualquier hora y en cualquier medio, o lo que advertimos a diario en las calles y con ello imaginamos las cifras no reportadas, no se ve otra solución distinta a las videomultas resaltando que, “el que nada debe, nada teme”.

Una bicicleta o moto por el andén, la invasión de espacios para parqueo, un peatón cruzando calle bajo el puente peatonal o la omisión de un pare (todas infracciones de tránsito), ya son minucias si es que las comparamos con lo que representa una motocicleta o un carro transitando en contravía por la autopista para evitar un retén de control vial en la Puerta del Sol, o lo que simboliza una moto en contravía por la ciclorruta esquivando al peatón, a un vendedor estacionario o a un carro mal parqueado.

Si hay algo más cierto que el caos reinante en movilidad, tránsito, transporte e inseguridad vial, es que en cada cuadra o esquina no se podrá asignar un agente de tránsito o un policía que haga control y recupere la ciudad que teníamos y que nos enorgullecía.

Así las cosas, hoy podemos elegir cambiar nuestro comportamiento en la movilidad y adoptar una cultura ciudadana sostenible o mañana escoger entre el caos vial o las videomultas para que el que nada debe, no tema salir.

Podría ser, para descartar el negocio enriquecedor, una empresa de economía mixta con presupuesto deficitario, sin ánimo de lucro, en la que los que quieren ver la ciudad aporten magnánimamente.