El transporte público ha sido identificado como uno de los focos críticos de contagio del covid-19 en Colombia por lo que, además de desestimular su uso en la temporada e incluirse como indicador en los planes de contención y mitigación, se reguló su operación para que no opere, en teoría, a más de un 35% de la capacidad, siendo probable que la restricción sea la causa para que la tasa de contagio no sea superior y la emergencia sanitaria mayor.

Sin embargo, (visto desde la otra orilla), esta restricción necesaria tiene al negocio del transporte de pasajeros, si es que así se le puede seguir llamando, en crisis económica al borde del colapso y, (visto desde este costado), amenazada la prestación del servicio público esencial, porque sin utilidades no hay quien preste el servicio y haga negocio.

Se calcula que el transporte masivo nacional perderá este año 1,8 billones de pesos y se vaticina una línea crítica descendente para los demás modos de transporte, incluida la de colectivo frente a lo cual no hay reinvención posible, quedando como única alternativa el volver a fundar el transporte público de pasajeros rescatando el capital de propietarios, con tarifas subsidiadas, tal cual nació el servicio, pero exigiendo desde el nuevo principio la inclusión de flota eléctrica, ergonómicamente adaptada en sus condiciones de acceso y articulada a sistemas de movilidad alternativa empresarial como los triciclos con conductor y la bicicleta.

Para reducir los costos que implica el subsidio directo a la tarifa y refundar el transporte público metropolitano, podríamos aprovechar y crear una empresa de capital mixto que preste el servicio de transporte colectivo con capacidad de subsumir al transporte masivo ya que Metrolínea, precandidata a la liquidación, reafirmó su futuro gracias a la suspensión del servicio en varias zonas de la metrópoli, pues, aunque fueron 24 horas, esos pasajeros, no volverán.

No obstante, he de advertir que nos ofrecerán adoptar mediciones europeas según las cuales el transporte público no es una variable significativa para el contagio y así aumentar su ocupación, pero este paliativo hace parte del cambio de estrategia de mitigación que ya se parece más a la de “inmunidad del rebaño” o colectiva, que a cualquier otra. Entonces: subsidiar, chatarrear, reponer, refundar, subsumir, liquidar.