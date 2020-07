Toda libertad tiene su límite

De manera lenta regresan a la Metrópoli de Real de Minas las jornadas de protesta en un momento en que en Bucaramanga muy pocos le salen al paso por las restricciones que imponen, no las normas del gobierno, sino la prevención propia y el autocuidado que demanda la pandemia, que es un asunto delicado, frente al cual las expresiones que impliquen aglomeración deben evitarse.

Por lo anterior es de esperarse que, en la medida en que la apertura económica y social se materialice y la crisis del prolongado aislamiento revele su verdadera dimensión, (dando más razones de inconformismo), estas manifestaciones se intensificarán, por lo que debemos tener presente ahora que la protesta social, justa y legal, espontánea o programada, tiene límites en los derechos y libertades de terceras personas no manifestantes, (incluidos los copartidarios que encuentran otros caminos para la lucha) y que el respeto a los derechos son los que enriquecen y fortalecen la legitimidad de las libertades de expresión, asociación y opinión.

Ya por tradición, la ciudad y la opinión se dividen en dos o tres bandos, (a favor, en contra y el de los mirones), pero a ninguno le interesa entender una realidad distinta a la propia ni mucho menos respetar los derechos involucrados, pues cada cual categoriza los suyos como prioritarios y desestima los de los demás, incluidos los del compañero mirón.

Unos, contradictores y mirones, deben estar dispuestos a ver y sentir las marchas y protestas por un tiempo razonable y sin afectación trascendente en sus derechos, aprovechando el tiempo para entender que existen otras realidades, muchas invisibles, frente a las que son indolentes... y los otros, los que protestan, marchan y luchan, deben también comprender que la simple prolongación de un bloqueo afecta a otros de formas imaginables y que, lejos de conseguir difundir para convencer, unir y sensibilizar, polarizan, generan rechazo y cierran el camino al entendimiento.

Así pues, bienvenida la protesta cuando existan situaciones que generen tensión social, sean contra el particular o el estado en cualquiera de sus ramas o expresiones, cuando los derechos humanos estén en juego, pero –reitero– en un marco de respeto por la vida, honra, dignidad, propiedad y otros derechos de terceros, incluidos los de copartidarios que no se manifiestan o de los que no están de acuerdo.