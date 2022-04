Palabras inútiles

Suena parecido a las infamias de la ideología de género o a las que circularon contra el “no” del Acuerdo de Paz entre las Farc-Ep y el Estado colombiano, que revisado y renegociado fue firmado en el Teatro Colón de Bogotá, y que el gobierno de Duque ha pretendido suplantar por un engendro que autodenomina “Paz con legalidad”, que es otra cosa. Digo que hay un aire de familia entre eso y los ataques contra el candidato Gustavo Petro y su cuento del “perdón social” y las presuntas andanzas del hermano Petro en la cárcel La Picota montando o prometiendo perdones o rebajas de penas a condenados por corrupción y otros delitos, por lo general condenados de cuello blanco y azul; y hasta panfletos apócrifos con supuestos planes, dicen que han circulado en la cárcel. El candidato Petro no niega que él sí ha hablado de “perdón social”, sin que esté claro que significado real, concreto y práctico pueda tener esa intención para ganar la presidencia -¿o perderla?- , y cuánto trámite y legitimidad -esta sí social- y legalidad necesite. En cualquier caso, los perdones no pueden ser equivalentes a impunidad, y sí que menos a olvido, aunque puede ser una prerrogativa presidencial que a veces salva la vida de algunos pavos.

Lo cierto es que el efecto principal de todo este “affaire” ha sido el de un tremendo golpe a la quijada, que no deja indiferente a nadie, muy bien aprovechado por todos los opositores del puntero en las encuestas. ¿Quién puede ser el principal benefactor de este desafuero? Tal vez alguien por encima de toda sospecha de trato con criminales. Digo desafuero -que no pecado ni delito-, y tremendo error táctico, que las encuestas efectivométricas encuentran exquisito para vender a buen precio su mercancía. Hace bien Petro en no mentir y reconocer sus yerros, y no le pase lo de Aznar, que en la puerta del horno perdió las elecciones por mentir sobre la autoría de los bombazos del 11M.

Post scriptum. De paso, recomiendo ese documental 11M, en Netflix, excelente.