Palabras inútiles

Dijo el columnista Hernando Gómez Buendía en El Espectador, que el Paro Nacional fue un fracaso, puesto que en últimas los intentos de negociación o de “conversación nacional” terminaron evaporados, como los que “todavía no han regresado a casa”. No lo creo en absoluto, pero hay que reconocer que la política del gobierno y del Estado sí que han fracasado, y ha empeorado y complicado más la situación social y económica del país, y por supuesto y por sobre todo, la salud pública, con la avasalladora pandemia, que es una verdadera catástrofe para el país. Ha mostrado a plena luz del día la incompetencia y la incapacidad, no solo del Ministerio de Salud, sino de todo el gobierno, en diseñar una respuesta radical y contundente contra la peste. El portafolio de descalabros y desaciertos de los tres años de gobierno del joven Duque, los 18 meses -y todos los que faltan- de pandemia, más el estallido social -que es bastante más que el Paro Nacional- , más el desasosiego de los últimos atentados, nos ponen en la situación más precaria que haya sufrido este país en los últimos cien años.

Es muletilla y lugar común en los medios preguntar “¿Quién está detrás de ...?” cualquier cosa. Casi nunca lo sabemos, pero muchos periodistas suelen decirlo -aun cuando no lo sepan-, o los funcionarios correspondientes. Todavía no sabemos quiénes mataron a Gaitán o a Galán. Lo que sí sabemos, o sospechamos, es a quién sirven y a quién dañan esos atentados, y hacia dónde se quiere llevar o dirigir al Estado colombiano. A dañar lo que nos queda de democracia real, a generar caos, perturbación y miedo ciudadanos, a inducir a la opinión pública a aceptar y pedir medidas más extremas de populismo autoritario. ¡Lo que ha pasado en 50 años de guerra les parece insuficiente! ¿Afectará a las encuestas?

Post scriptum. Gran bofetada a la inteligencia científica colombiana, al posesionar el joven Duque a un ministro anticiencia, un incapacitado moral, sospechoso de plagio. Propio del fascismo: que muera la inteligencia.