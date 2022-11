Palabras inútiles

Este Año de Gracia de 2022 ha sido prolífico en celebraciones que han marcado hitos en todo el siglo XX, y en muchos casos en la historia universal; y celebramos, por ejemplo, los cien años del nacimiento de José Saramago, o los cien de la muerte de Marcel Proust, o los cien de la marcha sobre Roma e Benito Mussolini . Marcel Proust es uno de los más grandes -y muchos creen que el más grande, por encima de Kafka o Joyce- escritores del siglo XX, no solo por la invención del tiempo estético, independiente de los relojes y de las mediciones objetivas, y aun filosóficas, como el concepto de “duración” de Bergson . Se puede decir con propiedad que Proust es un verdadero artesano, o mejor arquitecto del tiempo perdido, de la recuperación de la memoria, recurriendo para ello al arte de la narración. No sé cuanto pueda leerse hoy día las siete novelas de “En busca del tiempo perdido”, en una época en que la memoria ha sido tan desacreditada, y lo que vale es la inmediatez y la velocidad de las redes sociales, capaces de volver mentira la verdad, incluso hasta eliminarla.

El tiempo perdido no es el tiempo extraviado o malgastado, o lo que “ya pasó” y que no tiene nada que ver con nosotros hoy, una perfecta inutilidad. Es la vida transcurrida individual y colectiva, es un pasado-presente de la existencia real, es revivir el tiempo esencial que recobra la vida a través sobre todo de la memoria involuntaria, el tiempo como elaboración de la memoria misma. Para hacerlo Proust recurre al método de la elaboración infinita del detalle, del tiempo interior, y para ello recurre a la creación de una obra de arte, más allá de los registros objetivos o la memoria convencional. “En busca del tiempo perdido” es también el método para reconocer la incapacidad de darnos cuenta de la propia ignorancia y antídoto para la desmemoria, en la que se empeñan los autoritarismos y populismos de nuestra época. ¿Pero quién tiene tiempo hoy para leerse -o releer- la inmensa catedral literaria creada por Proust, más en un tiempo en el que no tenemos tiempo?

