Palabras inútiles

Cada época tiene su fascismo, decía Primo Levi, en algún lugar de su célebre “Trilogía de Auschwitz”, campo del que fue superviviente, gracias a que su estancia allí ocurrió al final de la guerra. Estuvo en otros, en donde el exterminio no pisaba tan cerca, dada la necesidad de exprimir hasta la última gota de trabajo, antes del gas. Gracias a su condición de exquisito escritor, pese al objeto de su escritura, la descripción de los campos de exterminio y de la degradación total de la condición humana y del horror cotidiano, Levi supo dar un testimonio excepcional, junto a la voz de los testigos que nunca pudieron testimoniar, porque murieron o no fueron llamados o no pudieron hacerlo, porque el horror produce mudez. A pesar de las enormes montañas de libros, documentos, películas, estamos lejos de que se haya dicho -si no todo- al menos lo suficiente, ante nuestra tambaleante memoria e ignorancia, que lleva a millones hoy día, a ignorar, y hasta negar el exterminio nazi.

Y no solo cada época tiene su fascismo, sino sus horrores que quieren ser sepultados, olvidados, borrados a toda costa; “volverlos trizas”, como dicen nuestros señores de la guerra. Así vemos cada día, o con mucha frecuencia, a nuestro joven Duque y a todo el uribechavismo, atacar a la JEP, a la Comisión de la Verdad, a los centros de memoria, y a todos aquellos que exigen respetar y cumplir los acuerdos de paz firmados -con todos los protocolos nacionales e internacionales - entre el Estado colombiano y las Farc-EP-; acuerdos que no solo conciernen a las partes firmantes, sino al país entero. No es un problema de venganza, sino de justicia, verdad, reparación. Respeto de verdad a los que perdonan de corazón y razón. Ante todo, se impone la no repetición. No más fascismo, pero las nuevas hordas avanzan, en muchos lugares del planeta. Y Levi advierte y concluye que el desastre nazi casi se olvida y es cosa de abuelos y bisabuelos. ¡Ahora tenemos cobertura nueva: COVID-19 y nacionalismos populistas terraplanáticos!