Palabras inútiles

Hace casi tres décadas leí un libro fascinante: “Capitalismo contra capitalismo”, del gran escritor francés Michel Albert. Hacía poco la URSS se había derrumbado, y también caído el Muro de Berlín. No todo se cayó: China, Corea del Norte, Cuba, muchos movimientos guerrilleros, lo asumieron de un modo distinto. Los de aquí lo ignoraron, pese a las propias advertencias de Fidel. Sin duda el mundo había dado un giro inevitable. Ahora el capitalismo -un régimen de competencia- no tenía competidor, salvo a sí mismo. China se le veía de lejos, batallando también con su propio comunismo, tratando de enterrar la Revolución cultural; al maoísmo, al menos en la esfera económica, con una revisión total y radical del marxismo, y con una innovación no soñada: autoritarismo y “dictadura del proletariado” combinado con neoliberalismo. En menos de 30 años será -dicen- la primera potencia económica. Tal vez sea lo que llaman ahora “reinventarse”. Los “comunismos” latinoamericanos -con los que suelen asustar a las almas piadosas- se reinventan, pero de para atrás. Ahora tenemos unos marxistas-leninistas a la antigua y sin futuro cierto en Perú: pero el fujimorismo tampoco era el camino, como está bien demostrado. Todo muy cercano a la tragedia, pero los colombianos debemos decirlo en voz baja, y pensar en la fábula de Monterroso, que concluye que no siempre el Mal es tan malo ni el Bien tan bueno.

¡Ah! Y el comunismo de Cuba. Debe cambiarse, comenzando por el fin del bloqueo, que no depende solo de Cuba; un embargo inútil, irracional, empobrecedor, indigno. Le ha servido a la “imperiofobia” de la nomenclatura y a la política doméstica gringa de la cuenca del Caribe. Un bloqueo de la misma familia de la autodenominada “Guerra contra las drogas” que hemos padecido 40 años, y la hemos perdido nosotros, inundados de violencias, destrucción, corrupción; y claro, de enormes fortunas que van al sistema financiero internacional. También un poco trágico.

Post scriptum. “...el escepticismo con respecto a la democracia liberal es normal, [....] y el atractivo del autoritarismo es eterno” (Applebaun,2021). ¡Ojo al 2022!