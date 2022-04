Palabras inútiles

Con la irrupción de la peste, muchos filósofos, científicos sociales y otros gurúes nos dijeron que el mundo hipercapitalista del neoliberalismo llegaba a su fin, o por lo menos que nada sería lo mismo una vez superada la emergencia mundial. Sin duda no lo será, y por ahora se ve que la producción de riqueza y su acumulación en manos de la oligarquía mundial no cesa y con creces. Es demasiado pronto para saber con más precisión, si al final el mundo será más justo. Con la guerra de agresión y destrucción de Ucrania pasa lo mismo. Nos dicen que la geopolítica estratégica tendrá cambios drásticos, y que tal vez repetiremos la foto de la Conferencia de Yalta entre las potencias ganadoras Estados Unidos, Reino Unido y Unión Soviética, para repartir lo que había que repartir y castigar a la potencia perdedora, de donde salieron los juicios de Nüremberg y Tokio. Los demás lavaron sus responsabilidades y nadie los acusó en ningún tribunal de crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. Y así se escribió la historia durante décadas. No se publicaba ni investigaba sobre los crímenes de los ganadores. Pero cada día sabemos más, gracias, ante todo, a los novelistas y poetas, que nunca han callado -ni callarán-; y claro por la historiografía contemporánea. En la foto de ahora estarán Estados Unidos, Rusia, China, y tal vez India, y los repartos también serán diferentes.

¿Pero el mundo será tan diferente, como presagiaron los profetas de pandemia del covid-19? Por lo pronto es previsible una nueva baraja. Tal vez no habrá potencia derrotada, así Rusia tenga que desistir de sus nuevas pretensiones imperiales, y está por verse si Occidente es capaz de enjuiciar a las personas responsables de los crímenes de agresión, de guerra y de lesa humanidad. Los rusos y sus condotieros se retiran de Kiev - ¿derrotados, como Alemania en 1945? - dejando una estela de cadáveres y de destrucción total. ¿Lo van a pagar? Veremos que dicen los negocios, porque la guerra es un negocio.