PALABRAS INÚTILES

Visto el tétrico portafolio de las grandes amenazas globales que nos acechan, es válida la pregunta sobre si el siglo XXI es el último siglo de la Tierra, o si esos vaticinios apocalípticos siempre han existido, puesto que el miedo y el terror -lo hemos descubierto temprano- son los métodos más eficaces de control y dominación. Cada época los ha imaginado a su manera, por lo general como resultado de los vicios y pecados monopolizados por las religiones, en especial por el cristianismo, que siempre ha tenido la astucia y la perspicacia calculadora para encuadrar en sus terroríficos designios, las catástrofes naturales o sociales para sus propósitos hegemónicos. Y lo ha hecho -y lo hace- con gran éxito. Recuerdo ahora la espléndida y fantástica novela del mexicano Homero Aridjis “El señor de los últimos días; visiones del año mil”, en los albores mismos del castellano. Aridjis ha recreado con imaginación, precisión histórica y un entramado de detalles de la vida cotidiana, del año mil, lo que sus gentes creían acerca de su destino en este polvoriento mundo, que se enfrenta a feroces luchas de civilizaciones contrapuestas. Y lo hace con la misma picaresca y misticismo que envuelven las miserias y esperanzas del mundo. Es lo que sucedía y la gente, ilustrada o no, lo creía.

Hace siglos que no estamos en el mundo descrito por Aridjis, y como resultado de la Revolución copernicana, la gran revolución de la conciencia, soportada por la ciencia y por el descomunal y lujuriante desarrollo de la modernidad y de la sociedad capitalista, ahora el mundo sí está en situación real y definitiva de autodestruirse. Lo sabemos hace tiempo, desde que inventamos las armas de destrucción masiva, y no porque ahora haya un loco político -que puede desatar una locura colectiva- que amenaza con sus misiles nucleares. Esa guerra es imposible y desafía toda lógica, pues sería la última guerra, ganada por nadie. La locura es así, y no habrá segundas oportunidades; ni siquiera algún novelista que quiera narrar los últimos días, y sí que menos, quien pueda leerlo.

