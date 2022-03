Palabras inútiles

Ahora Putin y su élite de oligarcas, reescriben la “historia” e inventan relatos para justificar el machacamiento de Ucrania. El método es viejo, y fue usado con éxito tanto por Hitler como por Stalin, y culminó con el gran desastre de la II Guerra Mundial. Pero años antes ya Stalin había ensayado el genocidio del campesinado -la persecución y eliminación de los llamados kulaks- en nombre de la colectivización. Se conoce con el nombre de “Holodomor”, que quiere decir matanza por hambre. Produjo casi cuatro millones de muertes directas en menos de dos años, entre 1932 y 1934. No sé cuánto se mencione en los libros de historia de los soviéticos oficiales, pero está bien documentado en la literatura, por ejemplo, en el dramático relato de Vasili Grossman “Todo fluye”, este enorme escritor que nos ha legado el clásico universal “Vida y destino”, comparado con “Guerra y paz” o con “Doctor Zhivago”, y en la historiografía reciente. Por supuesto Putin no se da por enterado, ni tampoco los medios actuales, ni siquiera los más críticos. El “Holodomor” sigue sepultado, igual que el genocidio armenio de principios del siglo XX, por parte de Turquía. Ahora ya no hay kulaks, han sido reemplazados por todos los ciudadanos ucranianos, además acusados de nazis y de ser ellos los genocidas, tal vez de ser subhombres, como los judíos para el nacionalsocialismo, y por tanto ser eliminados.

Putin despotrica hasta de Lenin, el pobrecito no sabía lo que hacía al dar soberanía a Ucrania, y parece que ahora se dirige a intentar un neostalinismo y una nueva cortina de hierro. ¿Lo aguantará Europa y Estados Unidos bajo la mirada complacida de China y su nueva Ruta de la Seda?

Post scriptum. La despenalización del aborto hasta la semana 24 es una gran conquista de los derechos de las mujeres a decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos; una conquista política que implicará continuar una lucha tenaz contra los amigos de hacer trizas los derechos no solo de las mujeres sino de los que anhelamos la paz plena.