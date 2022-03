Palabras inútiles

Toda guerra, para que sea una auténtica guerra, según cánones antiguos y modernos, empezando por Aristóteles, Tzun Tzu, Maquiavelo y Clausewitz, hasta llegar a los teóricos contemporáneos, plantean siempre una salida racional, que es la paz. Parece contradictorio y paradójico, pero existe una racionalidad de la guerra, con independencia de posturas maniqueas o moralistas. Hace varias décadas el gran pensador italiano Norberto Bobbio planteó (1979) que, en particular, la guerra nuclear era un imposible, un camino bloqueado, puesto que no habría vencedores ni vencidos; y la vida en el Planeta llegaría a su extinción. Bobbio recurre a una metáfora de Wittgenstein, en la que plantea que el papel de la filosofía es enseñar a la mosca a salir de la botella, que no tiene sino un solo camino.

En una probable amenaza de guerra nuclear todos estamos dentro de la botella y no tenemos ninguna deidad exterior que nos enseñe el único camino. Es probable que haya muchos caminos, o que tengamos que construir unos nuevos. Lo claro en Bobbio, y así lo ha entendido el mundo, es que la guerra nuclear es un camino bloqueado, y es seguro que el Kremlin también lo sabe. ¿Por qué entonces la segunda carta de Putin, después de la invasión cruenta y aplastante de Ucrania es amenazar al mundo -y no solo a Estados Unidos y Europa y a sí mismo- con su arsenal nuclear? Es demencial, es imposible. Ni siquiera a Mao, en los momentos más desesperados se le ocurrió semejante opción. Ni a Fidel, que llegó a pensar en la desaparición de Cuba. Algunos aficionados a la procrastinación creen que el equilibrio del terror o la autodestrucción mutua asegurada, son los únicos caminos. Pero son solo un aplazamiento del abismo y no de la salida razonable hacia la paz.

Post scriptum. Dice el novelista Javier Cercas: “El gran secreto del poder está a la vista de todos: el dinero es impunidad”. Lo descubrió al escribir su última novela “El castillo de Barbazul”, que cierra la trilogía con “Terra Alta” e “Independencia”.