Nos hablan con frecuencia de la democracia de los algoritmos y de la inteligencia artificial, que cada día ocupa todos los espacios y los intersticios de nuestra vida diaria, y por supuesto tienen la capacidad de controlar y dirigir nuestros gustos, gestos, opiniones, y sobre todo, manipular nuestra voluntad, desde lo más simple de la vida cotidiana, hasta las más disparatadas ideas distópicas, casi sin que nos demos cuenta, si nos va bien y tenemos capacidad de resistir la invasión. Algoritmos e inteligencia artificial no son más que meros medios o instrumentos, con los que se pretende desplazar la capacidad de decisión humana e imponer toda clase de sesgos y prejuicios, por ejemplo, raciales, étnicos, de género, de riqueza, de pobreza, de inteligencia. Son muy útiles, están para quedarse -como el cambio climático-, y sirven para lo que quieran los dueños de esos instrumentos. No son objetivos ni neutros, y ya se sabe que se han cometido grandes injusticias con personas, grupos y aun países. No hay mayor desgracia que llegar a una oficina de inmigración en aeropuertos que manejan esa tecnología, y que su rostro sea confundido con la identidad de otra persona, y si esa persona está “perfilada” por una conducta delictiva o menos que delictiva. En un futuro inmediato, sobre si tiene o no vacuna covid-19, o si ha hablado mal del gobierno del país al que se dirige. Ahí empieza el infierno, que puede durar años, si le va bien.

Más que democracia de algoritmos o de inteligencia artificial, somos víctimas de la más totalitaria de las tiranías de las grandes tecnológicas, y los Estados de democracia real no pueden hacer mucho, ni siquiera las potencias. Las nuevas ramas del derecho se desarrollan en este campo, que requiere una sofisticada formación académica de los jurisconsultos, que deben moverse -como todos nosotros- en un aplastante océano de información, que se ha convertido en sustituto del pensamiento, el conocimiento y la conciencia, y al final, caemos en una sensación de impotencia. ¿Me pueden salvar los algoritmos o la inteligencia artificial?