Palabras Inútiles

En la cuna de la democracia moderna más antigua del mundo, pasan cosas abominables, como la decisión republicana -que al fin logró imponer- en el estado de Texas, que casi logró prohibir el aborto, contradiciendo normas federales, y por ahora la Corte Suprema no ha intervenido, como se espera. También aumentar la liberalidad para portar armas, dificultar el ejercicio del voto a minorías y promover el negacionismo racista en los currículos escolares. Todo un atropello a los Derechos Humanos, con sabor a integrismo talibán. Por ahora no sabemos si el recorte de derechos se dirija a otras minorías, como la comunidad LGBTI, al estilo del régimen húngaro; o el derecho a la eutanasia. Es gravísimo y puede dar impulso a otros estados de la Unión y Estados retrógrados del mundo.

No se puede negar que la legislación colombiana ha hecho importantes avances en estos temas, pero la lucha por hacerlos retroceder no cesa, y en el caso del aborto legal, está lleno de obstáculos, que combinados con una profunda ignorancia o temor, hacen difícil la realización de los derechos establecidos, y en donde la hipocresía y la doble moral se imponen aún; como en el caso de la inexequibilidad de la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños, que llevó a la “infantocracia” populista a rasgar sus vestiduras. No solo violaba claros principios y fundamentos de la dignidad humana, consagrados en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por Colombia, sino que era impráctica, redundante e inútil; pero eso sí, daba muchos votos y plata. Por lo demás, la pedofilia no debe circunscribirse solo a la violencia, uso y abuso de menores en el campo sexual, sino a esa avaricia procaz que se roba los recursos de los niños, como en el caso de los PAE. Y además es falaz e inmoral venir a decir que los niños quedaron desprotegidos con la caída de la Ley Gilma Jiménez. Penas muy fuertes ya existen, otra cosa es la impunidad rampante, el patriarcalismo judicial contra las mujeres y la violencia vicaria.