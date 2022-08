Palabras inútiles

Como la ingenuidad a veces no parece tener límites, me he sentido sorprendido por el final patético, que raya en lo grotesco, gansteril y rufianesco del gobierno de Iván Duque. Puede parecer – y hasta serlo- legal, pero es indecoroso e indecente pretender torpedear y manipular al próximo gobierno. Alguien dijo que no se trataba de “raspar la olla” sino de siquiera dejar la olla. En reciente columna, la politóloga y profesora Elizabeth Ungar, muestra de cuerpo entero el “talante del presidente Duque”, una excelente caracterización, al mejor estilo de los escritos por Elias Canetti, premio Nobel de Literatura, 1981. Lenguaje sencillo, preciso, incisivo y contundente; Duque pretende dejar manuales de instrucción, firmar a la carrera contratos billonarios, apresurados TLC y capturas de juntas directivas, como en el caso de Ecopetrol y el Banco de la República; y la cooptación de todos los organismos de control. También fue típico el constante manoseo de la Constitución, hasta violarla en muchos casos, verdaderos actos de dictadura, que ha incluido desacatar fallos de la CIDH. La política no escrita de “hacer trizas la paz”, recuerda los nubarrones laureanistas de “hacer invivible la República”. Y después de todo eso, y mucho más, llega al cinismo de decir, sin parpadear, que “no guardaré silencio si veo un resquebrajamiento de la democracia.” Por supuesto, tiene derecho a opinar, pero se debería tener un mínimo de autoridad moral y de sindéresis política.

Lo que viene será muy difícil, pues el “modo guerra” del que habla el padre Francisco de Roux, no solo está bien (re)instalado, sino que cada día sigue la violencia interminable. Ojalá la política de “Paz total” que impulsará el nuevo gobierno vaya por buen camino, y el cambio de la relación política/ guerra nos lleve al “modo paz”.

Post scriptum. A mi amigo y colega de oficios -la cátedra y el vicio de opinar- Armando Martínez Garnica, mi congratulación por su designación como presidente de la Academia Colombiana de Historia. Prolífico investigador, escritor y editor. Un nuevo eslabón en su brillante trayectoria de vida.

