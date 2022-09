Palabras inútiles

Por encima de sesgos ideológicos, no se puede menospreciar la etiqueta y el ceremonial, que como espectáculo irrepetible, ha rodeado el funeral de la reina Isabel II. Todavía en pleno siglo XXI podemos ver la conducta y la mentalidad de hombres y mujeres como funciones de las estructuras de poder de la sociedad. El ascenso de las burguesías llevó al traste no solo el absolutismo, sino en general a la sociedad cortesana; pero no ha muerto del todo, y tal vez nunca lo haga. Hoy día aún persisten múltiples conductas de poder en los Estados contemporáneos, pues en últimas se trata de eso, conductas de poder, que hasta los más bárbaros y salvajes gobernantes terminan por practicar. El mejor estudio sobre el origen y funciones de poder de los ceremoniales y la etiqueta, tal vez se encuentra en el clásico de Noerbert Elias [“La sociedad cortesana”], en donde pueden rastrarse los cimientos de la génesis social del Estado.

El ceremonial fúnebre de Isabel II -vendido ahora como marca de Estado- saca a flote muchas historias sobre leyendas y mitos del Reino Unido, más allá de la espectacularidad mediática y el tono rosa de la realeza. Abdulrazak Gurnah – Nobel de Literatura de 2021- , originario de Zanzíbar, y afincado hace décadas en Reino Unido, dice en reciente entrevista: “Inglaterra consiguió convencer de que su imperio era decente, pero hoy se está conociendo su lado oscuro.” Y añade “Lo del Imperio Británico es uno de los mejores ejercicios de relaciones públicas que ha hecho el Reino Unido.” Pero ahora el oficio de muchos historiadores revela el lado oscuro del Imperio, “mostrando la constante coerción deliberada, la violencia, represión y ocultación de la verdad”. No se construye un imperio a punta de decencia y buenas maneras, sino empleando la violencia, a veces tan extrema que es genocidio; y sin caer en rabietas imperiofóbicas -tan de moda hoy - debemos reconocerlo y comprenderlo, ahora que el mundo está amenazado de nuevas reparticiones entre potencias viejas y nuevas. Las novelas de Gurnah muestran múltiples facetas de la colonización y descolonización de África.

eruedas41@gmail.com