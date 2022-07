Palabras inútiles

Al cierre de llamada “ Violencia”, el gobierno de la época ordenó hacer un informe (una comisión) para saber las causas y consecuencias de esa violencia. Monseñor Germán Guzmán, el jurista Eduardo Umaña Luna y el sociólogo Orlando Fals Borda, lo realizaron y publicaron en 1962. Y quién dijo miedo. Eso no podía ser, es sesgado, es falso, es una infamia, dijeron los actores victimarios. El libro quedó para la posteridad, es un referente -no solo en Colombia- un clásico de los estudios sobre conflicto y violencia. Ahora tenemos un nuevo informe -llamado “Final”- sobre el conflicto armado que nos ha degradado y desgarrado como sociedad en los últimos 60 o más años. Y las reacciones parecen calcadas de las de 1962. Los contradictores, seguro sin leer el informe, proceden a descalificarlo, a negar, a acusar de sesgo, que no es toda la verdad. La historia sigue y esa “verdad” será enriquecida, en construcción permanente, como tiene que ser. Las verdades últimas y absolutas no existen sino en los dogmas religiosos, que también pueden ser cambiados y transformados, como lo demuestra la historia, por ejemplo, del cristianismo.

En una extraordinaria biografía sobre Vasili Grossman -considerado el Tolstói soviético- hay un epígrafe suyo: “El héroe de mi relato -al que amo con todo el poder de mi alma, que he intentado retratar con toda su belleza y que ha sido, es y será hermoso- es la verdad.”. Más tarde Grossman quedó consagrado como uno de los más grandes escritores rusos -a la diestra de Tolstói y Pasternak-, solo por su novela “Vida y Destino”. Siempre censurado y perseguido por el poder soviético porque su “verdad”, la del poder, resultaba cuestionada y criticada. Uno de sus últimos libros -escrito con Ilyá Ehrenburg, “El libro negro”, más de 1200 páginas- marcó un hito en la investigación sobre los crímenes nazis y también soviéticos. Censurado por décadas, hoy brilla con luz propia y con una prístina verdad, que tal vez no sea la última verdad, pero que tampoco puede ser negada: los hechos están ahí, incuestionables.

eruedas41@gmail.com