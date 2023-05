Una cosa es que la Ley del Plan de Desarrollo no acogiera como parte de su texto, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, y otra muy distinta, que dichas recomendaciones carezcan de vigencia, y no sean resultado de un trabajo extenso, arduo y riguroso. Lo único que ha pasado —que no es poca cosa— fue su no inclusión, pero el legislativo no dijo que rechazaba el Informe, y sí que menos, que no había nada que hacer con él. El Gobierno y la sociedad colombiana tienen muchos otros caminos para acoger o poner en marcha esas recomendaciones Los señores de la guerra, dentro y fuera del Congreso expresaron su alabanza y beneplácito. Están en su derecho, para eso son señores de la guerra; y el miedo, el terror y la violencia han sido los pilares históricos en que han fundado sus privilegios, la exclusión y la injusticia. Y el país también está en su derecho de hallar todos los caminos no violentos para superar esas lacras, que nos han condenado a ser siempre un país subordinado, con una historia débil y marginal en el concierto de las naciones.

El Informe de la Comisión de la Verdad ha levantado muchas ampollas, que desembocan todas en una actitud negacionista, que es como tapar el sol con un dedo. Ahora viene Mancuso a refrescar la memoria de todos los colombianos, al ofrecer un testimonio implacable y desgarrador ante la JEP. Que no ha dicho nada nuevo y que no muestra pruebas —dicen los señores de la guerra, mismos que descalifican a la Comisión de la Verdad—. Eso le corresponde a la JEP determinarlo. En este pueblo, llamado Colombia, “sí ha habido muertos” y los han causado todas las fuerzas activas en el conflicto utilizando los medios más atroces. La justicia consiste ante todo en saber y conocer, como requisitos para garantizar la superación de las violencias y la no repetición, como antesala al perdón real y verdadero. El perdón hay que merecerlo, perdón con humillación o hipocresía no es perdón.