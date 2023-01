Palabras inútiles

Aun cuando he visto a algunos congresistas muy preocupados por la demora del gobierno en radicar proyectos cruciales para aprobarlos, tal vez sin mucha o ninguna discusión, lo ciertos es que la ciudadanía al igual que los congresistas no conocemos sino habladurías que van de un extremo al otro, unos alabándolos, otros condenándolos. Mientras se convocan marchas de apoyo y rechazo. No se puede reemplazar al Congreso por la calle, y menos con la ignorancia y la manipulación de los ciudadanos —¿es lícito todavía decir “las masas”? — Lo claro para los demócratas, que creemos en el Estado Social de Derecho, en la democracia representativa, no podemos sino rechazar estos intentos de supuesta democracia directa o de implantar un Estado de Opinión, Es lo que rechazamos de plano del “divino uribato”.

Tenemos el reloj en contra y eso es un chantaje, míresele por donde se le mire; y parece increíble que se pueda dar en un gobierno presidido por uno de los políticos más deliberativos como Gustavo Petro. Las reformas son una necesidad, pero el secretismo, sumado a las evidentes torpezas de algunos ministros, crean un ambiente de duda y preocupación por el éxito final del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Esta claro que el gobierno no puede permitirse fracasar, y está claro que cuenta con todos los elementos legales e institucionales para concretar grandes reformas. Ya sabemos que el populismo debería ser descartado, puesto que no conduce sino a la catástrofe, y a estas alturas de nuestra historia no estamos para soportar una nueva frustración.

Tenemos una atmósfera cargada de confusión y caos, que lleva a los ultras a frotarse las manos ante tanta papaya servida. Se impone la claridad, la transparencia y el conocimiento de los grandes proyectos que todos debemos tener la oportunidad de leer y debatir, pero sobre todo en el Congreso. ¿Pueden hacerlo o toca esperar el garrotazo, que puede provenir de muchos lados extralegislativos?

Post scriptum. Dicen que en la Atenas Clásica imperaba la democracia directa, pero solo iban al Ágora las élites monopolizadoras del conocimiento.

