Palabras inútiles

Cada año los Premios Nobel nos sorprenden por sus impresionantes hallazgos, descubrimientos y nuevas perspectivas tecnológicas, muchas de las cuales tardarán décadas en poder ser desarrolladas y puestas al servicio de la humanidad, con altruismo o con vileza, pues todo escalón de progreso también trae su serpiente. El de Medicina da un puntillazo definitivo a los racistas puristas, al develar el cuadro completo del genoma de nuestros primos y casi hermanos, los neandertales y todo un conjunto de otros Homo identificados hasta ahora. Llevamos encima una larga carga de ADN de nuestros antecesores. No somos una especie única y providencial, fabricada por un Dios bondadoso, hace cinco o seis milenios. El premio en Física abre la puerta -un poco más- para la computación y transportación cuánticas, y de muchos otros misterios que hora ni siquiera imaginamos y no hay posibilidad de saber con los paradigmas actuales de la ciencia

Y también hubo una gran sorpresa con el premio de Literatura, que recayó en la francesa Annie Arnaux, la primera de esa nacionalidad en ganarlo, lo que otra vez pone en evidencia el patriarcalismo que ha marcado a los jurados que entregan el premio. Margeuerite Yourcenar, Marguerite Duras o Simone de Beauvoir, por ejemplo, no lo lograron, cuando habían llegado a grandes alturas, por encima de toda sospecha, excepto la de ser mujeres. La mayoría de las novelas de Arnaux están traducidas al castellano, pero parece poco leída en Colombia, a juzgar por su ausencia en las librerías, lo que hoy no tiene importancia, gracias al mercado electrónico. La crítica la ha saludado con alborozo, porque además parece que se ha abandonado no solo el sesgo de género sino la corrección política, que costó el Nobel, por ejemplo, a Borges. Muchas tendencias muestran cambios en las asignaciones a hombres o mujeres. En este siglo más mujeres lo ganan; en 1990 el 93% fueron hombres, y la tendencia geográfica se ha inclinado por Europa y Estados Unidos. Pero este es otro problema, y los novelistas y poetas han cambiado la balanza.

