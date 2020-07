Palabras inútiles

También el gobierno de Trump apela a una frasecita que ha hecho carrera en nuestro país: “No lo sabíamos”. Es el alegato del presidente ante las denuncias del NYT sobre los informes de inteligencia que a diario llegan al escritorio de la Oficina Oval. Si no son importantes -¿cómo saberlo si no los lee?- pasan de largo. No parecía importante el pago de sobornos del gobierno del zar Putin para eliminar soldados estadounidenses y británicos al talibán, en medio de conversaciones para retirar estas fuerzas. Lo supo el presidente y el mundo cuando el periodismo de investigación del NYT lo denunció. Y viene la nueva arremetida contra el periódico. “El “no lo sabíamos” está muy desgastado y es inadmisible en cualquier parte, más en un país que lo sabe todo de todo el mundo. Trump está en campaña y no duda en recurrir a medios, aun los más abyectos, para manipular a sus bases, tal como ha hecho con el supremacismo, la persecución a los inmigrantes, la aporofobia, la xenofobia, islamofobia, y muchas otras fobias. Ha convertido a medio país en “enemigo interior”, como quedó claro en su pretensión de machacar a millones de protestantes por el asesinato de George Floyd; o en medio de la peste, pedir al Supremo que acabe de una buena vez con el “Obamacare”.

A la vez promueve lo que algunos han llamado el “nacionalismo vacunal” al acaparar la producción del Rendesivir, seguro para repartirlo como padre protector y providencial antes de las elecciones, como ya hizo con los cheques de ayuda al principio de la peste, y como promete hacer con una supuesta vacuna antes de noviembre. No es nuevo, siempre ha habido un uso político de las pestes en todo tiempo y lugar. Sin embargo, el país parece fatigado con Trump y por eso cae en las encuestas, pese a la poca gracia de Biden. Cada día Trump está más al desnudo. “Lo sabíamos todo, pero no queríamos rendirnos a la evidencia”, dice un personaje de “La Escuela Católica”, de Albinati.