Palabras inútiles

Más importante que la estafa de Gerarld Martin -confesada por él mismo- biógrafo de Gabriel García Márquez, de ocultar la existencia de su hija Indira Cato, es la gran conmemoración mundial del primer centenario de la primera edición de ‘Ulises’ de James Joyce, mañana 2 de febrero. También es el día de su natalicio. Y ahí comenzó la gran revolución en el mundo de la literatura, pues ‘Ulises’ significó la quiebra del canon occidental y universal del arte de narrar, la forma de escribir y de leer. Nada volvió a ser lo mismo.

El impacto de ‘Ulises’ fue como el de la teoría de la relatividad. Al principio solo los críticos y los sabios tuvieron alguna comprensión de las dimensiones de lo que se avecinaba. Pero ni Joyce ni Einstein ganaron ningún Nobel por ello. Nadie prohibió a Einstein ni la relatividad, como si pasó con ‘Ulises’. Mejor le fue a Aretino en la Roma renacentista.

Y no solo vinieron las prohibiciones y confiscaciones, sino la infamia de decir que era ilegible, que era una novela sobre nada, llena de obscenidades, pornógrafa y de mal gusto. Por supuesto que las tiene, pero eso no era la importante ni revolucionario. Joyce mismo decía que no poder leer ‘Ulises’ era como decir que no se podía vivir la vida. Por supuesto que es difícil, y de la primera zambullida no puede uno salir si no es a estudiarla de la mano de muchas guías, si quiere llegar a un profundo entendimiento. O puede no hacer nada y gozar del alborozo mundial de este primer centenario. Joyce es autor de culto y veneración aun entre quienes no lo leen, en el propio Dublín, y salen disfrazados de época cada año, el 16 junio, día de la odisea de 18 horas de Leopold Bloom.

Post scriptum. Encantadora la fotografía de Marylin Monroe leyendo en un parque infantil, en ropa ligera, el último y más intrincado y perturbador capítulo de ‘Ulises’, escrito entre el sueño y la somnolencia de Molly Bloom, la Penélope infiel de Leopold.