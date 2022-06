Palabras inútiles

En una semana los Estados Unidos han protagonizado tres hechos jurídico-políticos de trascendencia, dos muy regresivos, y otro que puede marcar pauta de que las pretensiones fascistas de Trump y una mayoría republicana puedan ser detenidas, no estoy seguro por cuanto tiempo, pues todo dependerá de los ciudadanos que logren poner mayorías en el Congreso para aprobar leyes que no sean modificadas, según sea de día o de noche en la Corte Suprema. Primero tuvimos una jurisprudencia que permite a cualquiera (o casi) portar armas en público, soportados en una interpretación de la segunda enmienda; y los hace el Supremo en medio de la indignación nacional por el incremento de matanzas, sobre todo escolares. El Congreso trata ahora de suavizarlo, con un acuerdo bipartidista de restricción, demasiado tímido. Luego vino el mazazo de ilegalizar el aborto, después de 50 años de la jurisprudencia que lo había despenalizado. También se recurre a una interpretación de la Constitución, diciendo que la palabra “aborto” no se encuentra en su texto. Una interpretación anacrónica, literalista y fundamentalista, que nada tiene que ver con los tiempos que corren, ni con el desarrollo de los derechos fundamentales, interpretación que podría llevar a la eliminación de muchos otros derechos -que se ve venir-, cuyas palabras -literal- no se encuentran en el texto constitucional. Impresiona, pero es el criterio imperante, y pareciera que la Corte quisiera reemplazar a un partido Republicano recalcitrante y retrógrado; una verdadera involución histórica, gravísima para la democracia real.

Pero existe un respiro vivificante, y es el informe que una comisión de investigación del Congreso adelanta sobre el fallido intento de golpe de Estado del 6 de enero, y muestra cada día, con más crudeza la responsabilidad del presidente Trump; el grado de irresponsabilidad, perversión y de criminalidad, que lo inspiró para intentar llevarse por delante la democracia estadounidense. Nada lo salva, ni hay atenuantes. ¿Lo van a juzgar? ¿Y que va a pasar con el futuro político del partido Republicano; va a volver por sus fueros y valores que ayudaron a la construcción de la nación americana?

