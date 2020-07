Palabras inútiles

La Fiscalía General insiste en que no existe un patrón de sistematicidad que explique la matanza continua y persistente de líderes sociales y excombatientes de las Farc. No existe una única definición, pero es inadmisible caer en el relativismo para al final concluir que nada está claro. Pero sí hay claridad con respecto al punto de llegada, es decir, las víctimas; ahí están, pero tampoco las quieren contar bien. Quieren ganar con cara y con sello. ¿Qué es un patrón criminal? Un experto como Christofer Bruce dice que al menos debe combinar tres elementos: el “modus operandi”, la proximidad geográfica y el volumen de casos; y deberíamos agregar la variable temporal. Así que no hay duda de patrón general criminal que tipifique la matanza. La ONU ha pedido en repetidas ocasiones una acción contundente -y no paños de agua tibia- para parar esa violencia; y el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve lo ha denunciado con mucha severidad: “Hay un espíritu de venganza genocida”, y hasta el Nuncio lo quiere descalificar, y ciertas fuerzas de Cali piden que lo expulsen. Debe cuidarse el arzobispo, pues no sería el primero asesinado en esa ciudad.

El Nuncio sí ha dicho algo muy importante: no se puede hablar de genocidio a la ligera, pero en Colombia hay suficientes hechos y argumentos para entrar muy en serio a analizarlo y castigarlo si es el caso. Los datos, los informes, las investigaciones son abrumadoras, desde la célebre investigación “La violencia en Colombia”, y tal vez hay que ir más allá de nuestro Código Penal y llegar hasta instancias internacionales. Desde los escritos clásicos de Raphaël Lenkin, que lograron darle un nombre al “crimen sin nombre” -como lo definía Churchill-, la jurisdicción internacional ha ido perfeccionando un patrón criminal general, bastante complejo, que incluye muchas variables, modalidades y técnicas, pues el espectro de prácticas genocidas es muy amplio; desde lo político, social, cultural, económico, biológico, físico, hasta lo religioso y moral. Patrones sí que hay, otra cosa es la costumbre de mirar para otro lado.