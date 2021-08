Palabras inútiles

La aspiración a una candidatura independiente a la presidencia de la República por parte de Alejandro Gaviria, tuvo de entrada la virtud de suscitar enormes y nuevas expectativas a la campaña de 2022. Se presenta como un manantial o un oasis, al que se intentará envenenar con el agua sucia acostumbrada, que incluirá amenazas, calumnias, y hasta -como dice Bejarano- el sicariato jurídico, como el que se despliega sobre Sergio Fajardo, acusado de no haber sido brujo exitoso, que hubiera podido adivinar el comportamiento sinuoso y volátil del dólar. ¿Qué diría el sindicato de sacerdotisas de la Grecia Clásica? La aspiración de Gaviria puede funcionar como un antídoto contra la fatalidad Petro/Uribe; tal vez no sea el único antídoto, pero sí uno indispensable, decente, civilizado, anclado en el pensamiento crítico y moderno del modo de hacer política, dando un nuevo sentido a la vida nacional, que nos saque del círculo infernal mafioso al que ha sido llevada nuestra sagrada república en las últimas décadas. No puede decir este país que no tiene alternativas para la decencia política.

Como nada es gratis en este polvoriento mundo. la cuota inicial ha sido onerosa. Por un lado, el campo académico pierde, de momento, un gran rector de una gran universidad; y de otro, el gobierno gana un puesto más en su propósito de cooptar la Junta Directiva del Banco de la República, por la renuncia de la esposa de Gaviria. Pues la ética de la responsabilidad pública cuesta, cosa de la que no tiene la menor idea -o le vale medio bledo- el cuestionado exministro Carrasquilla, designado por el gobierno del joven Duque; muy recordado por los bonos del agua, y uno de los determinadores del gran estallido social del 28 de abril, por sus erráticas decisiones en Minhacienda.

Post scriptum. No se sabe que pasará en el Mintic; si la ministra renuncia o la censuran, pero lo claro es que mientras más trata de explicar lo inexplicable, más se hunde en el lodo. Todo puede pasar, incluso, que tengamos una nueva heroína.