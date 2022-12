PALABRAS INÚTILES

No sé qué tan distintos puedan ser —por que lo son— hoy Argentina y Qatar, más allá de la grandísima final, que seguro perturbó hasta los más escépticos mortales. Después de la euforia, los argentinos volverán a su dura realidad, y no solo por el juicio contra Cristina Fernández, la hiperinflación y el crecimiento de la desigualdad, que pasa en todo el mundo, que termina el año con megaameanazas apocalípticas como la recesión global, las guerras — convencionales o no— más letales pandemias, el cambio climático, los peligros de la inteligencia artificial, que amenaza con destrucción masiva de empleo, y de convertirnos en cosas obsoletas, como bien analiza el economista Nouriel Roubini, en excelente artículo publicado en “El Tiempo”; la distopía no puede ser más negra.

Mientras veía el partido, llegué a la conclusión de que Marruecos o Croacia hubieran sido mejores rivales para Argentina. Pero Francia logró darle la vuelta como no es imaginable sino en el futbol, y el campeonato se resolvió con la tradicional masacre de penaltis. Pero así son las reglas del juego; y supongo que pueden ser cambiadas por algo menos denigrante y humillante. Sin embargo la presencia de Francia en la final sirvió para asestar un puntillazo en pleno corazón a la absolutista y tiránica monarquía qatarí, violadora de derechos humanos y ejemplo de que el dinero todo lo puede comprar —bueno, casi todo— incluida las instituciones más sagradas de la Unión Europea. De manera fugaz vimos a una espléndida mezzoprano cantar “La Marseillaise”, el himno universal de la libertad y la defensa de lo que hoy llamamos los Derechos Humanos. El Mundial de Qatar bien valía una marsellesa, así como a finales del siglo XVI “París bien vale una misa”, como dicen que dijo Enrique (IV) para poderse coronar rey de Francia, al renunciar al luteranismo. Imposible obviar a la mezzoprano en el momento mismo de su magistral interpretación, pero los medios, obedientes a Qatar, la borraron luego de la pantalla. ¿Serán Qatar y Argentina algo diferentes luego del 18 de diciembre de 2022? Puesto que el fútbol es siempre algo más que fútbol.

