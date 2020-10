Palabras inútiles

En los años de infancia universitaria -hacia el final de los años 60- nuestra generación sufrió un doble impacto con la irrupción de Mafalda y de “Cien años de soledad”. Era la comidilla diaria en las cafeterías, de Macondo a Buenos Aires; hasta hoy; pasa con los clásicos. Luego llegó otro que nos aguó la fiesta con Disney: “Para leer el Pato Donald”, de Ariel Dorffmand y Armand Mattelart; un ensayo político y sociológico que pretende desnudar la ideología de dominación detrás de tanta ternura e ingenuidad contenida en las inocentes aventuras de Donald, sus sobrinos, del Tío Rico y muchos otros personajes inolvidables. Después del libro de Dorffmand y Mattelart nuestra visión de los “comics” cambió; y la nueva heroína fue Mafalda y sus seis compinches, cada uno de ellos un mundo en sí mismo.

Muchos años después -perdonen el plagio, pero “Todo lo que no es tradición es plagio”, dice en algún lugar del Museo del Prado- he leído un ensayo de Norbert Elias -“La civilización de los padres”- en donde demuestra que en un proceso milenario, los niños se han convertido de cosas a sujetos de derechos y de poder, protegidos por el Estado y la sociedad. La relación entre padres e hijos se transformó de una relación de dominación en que unas personas mandan y otras obedecen, a una relación más participativa en la toma de decisiones, y eso ha tenido consecuencias en todos los campos. Algunos creen que es pura “mala educación”, y hasta inventan la “infantocracia” para protegerlos del mal y ganar votos.

Mafalda representa la irrupción de la niñez cada vez con más conocimientos, autónoma, inteligente, crítica, que sin embargo ama y critica sin piedad a sus padres, a adultos, al poder. Por eso al leer “Prohibido pisar el césped” pregunta “¿Y la dignidad no?” En su terreno, no es que Mafalda reivindique a la niñez, sino que la inventa. Quino elevó el humor a cumbres filosóficas, morales y éticas, con optimismo y pesimismo. La buenaza de Mafalda no es ingenua; la vida es linda pero no fácil.