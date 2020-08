Palabras inútiles

Trump siempre ha hablado de fraude, desde la elección pasada, en la que ganó la presidencia gracias al anacrónico sistema de los votos electorales y no los populares. Clinton obtuvo más de dos millones de ventaja, pero no obtuvo los suficientes votos en el Colegio Electoral. Su nuevo enemigo es el voto por correo postal o electrónico. Mejor aplazar las elecciones -dice- como cualquier tiranuelo del “patio trasero”. Todo indica que la estrategia del miedo, la calumnia y la mentira; del caos y el shock, no va a funcionar esta vez. Y no solo por la incompetencia programada para manejar la peste sino en general el verdadero desgobierno que reina en la Caca Blanca, y las amenazas de desinstitucionalizar la república. Todo puede pasar, hasta lo más inédito, intentar un golpe de Estado. Pero las encuestas no mienten y ni Trump las pone en duda, e indican que el gran derrotado, el gran fracasado, para bien del país y del mundo, será él; no podrá ser el nuevo “Gran Sátrapa del Mundo”, con una dictadura distópica orwelliana.

Seguro el cuatro de noviembre Trump despertará de la gran pesadilla - ¿o será nuestra?- y verá que el orden natural de las cosas democráticas sigue funcionando sin él, con peste, calentamiento global e inmigrantes ahí, como el dinosaurio de Monterroso, y sin que el sátrapa atormentado se haya transformado en Gregorio Samsa, y sin que “La conjura contra América”, que imaginó el escritor Philip Roth, pueda cumplirse, al menos por ahora, y mucho dependerá de la deriva del liderazgo del Partido Republicano; pues recordemos que Hitler no era nada sin su partido, y sin el “establishment” que lo apoyó y financió; “establishment” que incluso ganó después de la derrota, como puede leerse en la deliciosa novela de Éric Vuillard “El orden del día”, toda una combinación de hechos reales y una profunda imaginación literaria, que hace pensar en la delgada y a veces invisible línea que pretende separar ficción de realidad, memoria histórica de amnesia organizada, muy común después de los conflictos y guerras.