Palabras inútiles

Según dice la propia JEP, no existió el tal entrampamiento contra Santrich por parte de la Fiscalía, sino contra la propia JEP; y algo gravísimo para el país no puede haber ocurrido a espaldas del presidente Duque, por no decir que de las del fiscal NHM, y que todo se haya reducido a caprichos y disparates de una “loquilla” fiscal, en lo más alto de la cúpula y la sociedad. Barbosa está incapacitado e inhabilitado, para investigar y sancionar sin contemplaciones. Pero tenemos un camino expedito para averiguar esos insondables misterios: las “Obras Selectas” del presidente Duque, en cinco volúmenes. De inmediato recordé las “Obras Escogidas” de Mao Zedong, que las enviaban gratis a la casa, junto con el “Libro Rojo”, el catecismo que todo maoísta debía llevar en el bolsillo. Aquí bien cabe un librito dorado, con nuevo prólogo de Vargas Llosa. Sería bueno saber quién financia —y por qué—, semejante edición de lujo, que bien puede convertirse en lectura obligada para presos políticos.

También preocupa muchísimo la creciente participación de altos funcionarios de la Fiscalía en operaciones delictivas de alto vuelo y se pasa casi de agache. Todo el mundo espera que la Fiscalía haga su trabajo constitucional, pero tal es el sesgo y selectividad con que actúa que más parece un apéndice de los partidos y movimientos de oposición, muy bien acompañada, por supuesto, por la Procuraduría.

Post scriptum. Con los números se puede decir y “probar” lo que se quiera, sobre todo en encuestas. Se derriten los defensores del sistema actual de salud cuando dicen que cerca del 99 % de los colombianos tienen acceso a la salud, mejor que muchísimos países desarrollados . No entiende uno la existencia de cientos de miles de tutelas reclamando derechos de salud. Las encuestas pueden marcar una tendencia, la que se quiera, pero encubre o silencia a muchas otras.

eruedas41@gmail.com