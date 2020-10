“Loca”, llamó Trump a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, por proponer la creación de una comisión del más alto nivel posible, para que examine el cuerpo y el alma - caso de tenerla- del presidente, y determinar si puede continuar en el cargo. Trump ha dicho más de 20 mil mentiras en menos de cuatro años; está en su ADN y forma parte del ambiente natural, puesto que no es paisaje, según lo entiende Petrarca. Después de su confesión de que tiene covid-19, ratificada por sus subalternos militares-médicos, el presidente ahora delira, y se lo achacan a los menjurjes experimentales que ha tomado. ¿Verdad o mentira? Dice cosas como “La covid es una bendición de Dios” -pobres teólogos-; o como vendedor de ilusiones: “No deje que la enfermedad domine su vida”. Él o la covid no es contagiosa.

Tal vez Pelosi tenga razón, pero ¿a dónde llevar al presidente? ¿A Alemania en donde descubren los venenos de Putin? ¿A “¿La Nave de los Locos”, descrita por Sebastián Brandt e inmortalizada en la tabla de El Bosco? El bellísimo libro -por contenido y edición- de Cees Nooteboom, desarrolla la tesis de que las pinturas de El Bosco definen un oscuro presentimiento, y uno puede pasar días y meses tratando de descifrar el estado de la humanidad -caótico, violento, corrupto, pero también gozoso, como en “El Jardín de las Delicias”. Pero “La Nave de los Locos” es otra cosa; una crítica despiadada a toda la irracionalidad de la vida, a la quiebra de todos las costumbres y valores más arraigados, de una sociedad medieval que se acaba y empieza la modernidad renacentista.

Trump no iría a esa nave de Brandt o de El Bosco, sino a una nueva nave de locos, que no creen en el calentamiento global, en las pandemias, en la destrucción definitiva del Planeta, para caer en el peor de los infiernos no imaginado siquiera por Dante.

Post scriptum. También tenemos la deliciosa narración de Pedro Gómez Valderrama de una onírica “La Nave de los Locos”, capaz de llegar a ...