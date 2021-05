Palabras inútiles

Esta crisis muestra también que el país adolece de élites intelectuales en el poder sin formación humanística o filosófica que les permita tener un mínimo de imaginación sociológica, tal como la entendía el sociólogo norteamericano Wrigth Mills en la década de los años 60 del siglo pasado. La historia y los fenómenos estructurales han de ser puestos sobre la mesa para entender lo que pasa, y poder llegar a soluciones durables y sostenibles, y no a simples parchecitos de agua tibia, incluido un estado de conmoción interior, cuando no un golpe cuartelario que reemplace “Libertad y Orden” por “Ajúa”. A Vargas Lleras le parece facilísimo, e increíble que el joven y desilustrado Duque no haya recurrido a la “institucionalidad”, como dicen ahora.

Las élites -pero no solo ellas- no tienen toda la culpa. Así las han (de)formado tanto en las instituciones de educación superior nacionales como internacionales, en el sistema de valores de la sacrosanta globalización, que ha eliminado todos los “conocimientos inútiles”, como las humanidades, la historia, la filosofía, las artes. Lo que vale es la irracional y demencial producción de riqueza -que algunos cínicos llaman “sostenible”-, el crecimiento económico a costa de una inhumana y cruel concentración de la riqueza en muy pocas manos. Carecen de imaginación sociológica, de pensamiento crítico y de una nula experiencia en la lectura de los clásicos en cualquier campo. Todo eso es inútil. ¿Qué importancia tiene la “dignitas hominis”? Mejor ignorar la utilidad de lo inútil, puesto que puede llevarnos a situaciones incómodas, pues soñar sí cuesta, y a veces mucho.

Que la educación universitaria pública sea gratuita es importante pero muy insuficiente, pues un estudiante es bastante más que una matrícula. Las reformas en la educación han de ser profundas y radicales, y deben incluir a las escuelas y academias militares y policiales, pues los derechos humanos no se salvan con un cursito obligatorio. Necesitamos ciudadanos formados en estilos de vida dignos, con educación humanística básica sólida además de la eficiencia técnica. Hay que aprender de la experiencia histórica universal.