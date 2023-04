Palabras inútiles

A una ministra le hacen moción de censura en el Congreso, y hasta es objeto de burla, entre otras cosas, por haber sostenido que el futuro del mundo y el de un país imperceptible como Colombia, deberíamos pensar en el “decrecimiento” y en el abandono de los recursos energéticos fósiles, y del modelo económico que sustentan. Son asuntos difíciles de “dialogar” con la opinión pública, que no tiene por qué ser sabia, ilustrada e intelectual, porque para eso es opinión pública; masa informe manipulable por toda clase de eufemismos, redes sociales, y los totalitarismos populistas, que ahora amenazan por todas las latitudes. Y a renglón seguido nos aparece el generalísimo director de la Policía, al desnudo, sin uniforme, pues la periodista Dávila —que no es de mis afectos— se lo quitó y eso hoy que agradecerlo. Al general, en aras de su supuesta libertad de creencias y de pensamiento, no tuvo sesiones de censura, pese a que es un alto cargo del Estado, ni mas ni menos que director de la Policía. Que piense y crea lo que quiera y pueda, es su derecho, como el de todos los ciudadanos que habitamos este solar, pero no es lo que él piensa de “los otros”, lo que es un verdadero problemilla, pues se trata de la visión del mundo y sociedad, de la mentalidad de un guardián de los derechos, vida y honra de todos los colombianos, que trasciende lo personal. No puede ser que ahora una secta mariana imponga sus criterios medievalistas y oscurantistas, a una institución que debe ser todo lo contrario, es decir, moderna, científica y que se tome en serio los Derechos Humanos; y no con Dios y el buen Diablo —como diría Jean Paul Sartre.

Nuestro país ha estado consagrado al Corazón de Jesús, pero no hay que exagerar ni abusar ni irrespetar a la mentalidad moderna y secular que ilumina nuestro estado constitucional de ser una república laica, secular y democrática. Tal vez el general ha hecho una lectura integrista y textualista del lema que orienta a la Policía: “Dios y Patria” No hay que cambiar solo de uniforme.

