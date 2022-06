Palabras inútiles

La lógica política - varias veces milenaria, gracias a Aristóteles- se va al traste cuando se tiene que enfrentar con profundos misterios insondables. Y es lo que nos pasa en el momento actual, luego de la primera vuelta de la elección presidencial. Petro gana con más del 40% con suficiente ventaja sobre su rival Hernández, el candidato que transitó de nada a casi todo, hasta el punto de que muchos gurúes del análisis político consideran que Petro será derrotado por todas las demás fuerzas que se unirán contra él. El análisis lógico y aritmético así lo anuncia, con lo cual se configura una continuidad de los regímenes políticos de las últimas décadas. Nada está claro -o tal vez sí- con lo que hará Hernández en la presidencia, con un discurso de lo que la “gente” quiere oír, pues está hastiada de más de lo mismo. El delirio autoritario parece apoderarse de la política colombiana, hasta el punto de que miles creen que Bukele -el pelele presidente de El Salvador- es el modelo para seguir. ¿Quién no apoya el discurso vociferante de la anticorrupción? El verdadero peligro está en saber los alcances y los límites de esa noción, que con facilidad puede llegar a aplicarse incluso a los opositores.

Hay muchas cosas que cambiarán, pues algo tan desastroso y caótico como el gobierno de Duque, lo posibilitan. Pero no tanto como la gente cree, pues en últimas, la columna vertebral de los desequilibrios estructurales no va a ser tocada, y por eso mismo todos los partidos antipetristas adherirán a Hernández. Sin embargo, no pierdo la fe en que el optimismo trágico puede jugarle una mala pasada a la lógica política mecánica. Por lo pronto, los que tenían la maleta lista para irse por un supuesto triunfo contundente de Petro, pueden deshacerla, aunque nada estará dicho hasta el final de la segunda vuelta, pues Petro lo tiene muy de para arriba, pero no imposible: veremos lo que la volátil opinión pública imponga y no tengamos que sentarnos a llorar por ingenuos.

