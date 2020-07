Palabras inútiles

La percepción de desamparo que cubre como densa niebla el incesante bombardeo de decretos presidenciales amparado en el Estado de Emergencia originado en la peste de la covid-19, comienza a desvelarse, al menos un poco, gracias a la labor de la Corte Constitucional. Varias acciones han tenido que ser reversadas, como la de los aportes a pensiones y el traslado masivo de pensionados a Colpensiones, que en solo dos meses ocasionó tremendos descalabros. Otro decreto ha caído porque ni siquiera tenía todas las firmas del Consejo de Ministros. Mucha resonancia ha tenido el desplome del decreto que pretendía cuidar a los viejos mayores de 70 años. Parecía destilar amor y estima a los “queridos abuelitos”; pero como en el caso de la “infantocracia” -ahora con ley de cadena perpetua- no había tal; pura discriminación, por un lado, y populismo punitivo por el otro. Lo de los mayores o viejos era “gerontofobia”, término que aún no está en el DRAE, pero que significa lo que ya adivinamos: discriminación por razón de la edad, y el término se lo debemos a Adela Cortina, la gran pensadora española, que tantos aportes ha hecho al estudio de lo que más le falta a esta época: ética. Cortina también hizo acuñar a la RAE el término aporofobia, que es el miedo y la discriminación de los pobres. Dirán que son aportes menores o irrelevantes, pero no hay tal. La palabra genocidio no apareció hasta finalizar la II Guerra Mundial, para denominar al “crimen sin nombre”, como ya he mencionado en otra columna.

Nos recuerda el profesor Eduardo Posada Carbó -desde el Reino Unido- “Al salir del confinamiento, crece la demanda ciudadana por la rendición de cuentas”, ante todo relacionadas con la capacidad y eficacia para dominar la peste, tal vez toda una crónica de la incompetencia en muchos países, ¿Somos excepcionales?

Post scriptum. Reveló ayer Oxfam -con datos de Forbes- que la fortuna de 73 milmillonarios latinoamericanos aumentó 48.200 millones de dólares desde que comenzó la peste. Léalo completo en oxfam.org y alucine.